30 yıldır topluyordu bu kez ölümden döndü: Yoğun bakımlık eden mantar!

Erzurum'da yaşayan ve pazarcılık yapan 50 yaşındaki Ekrem Aydemir, yarım asırlık ömrünün 30 yılını doğadan mantar toplamaya hobi haline getirdi. Üç çocuk babası olan Aydemir için bu alışkanlık, son olarak arkadaşlarıyla birlikte çıktığı kırsal alanda kabusa dönüştü. Yıllardır sürekli gittiği bölgeden topladığı mantarları evine getiren Aydemir, tükettiği doğal mantarlar yüzünden ölümün kıyısından döndü.

Yediği mantarların ardından Ekrem Aydemir, sabaha karşı şiddetli karın ağrısı, sancı, yoğun mide bulantısı ve ishal şikayetleriyle uyandı. Durumun ciddileşmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran Aydemir'e yapılan ilk tetkiklerde, halk arasında oldukça yaygın olan doğal mantar zehirlenmesi teşhisi konuldu. Karaciğer enzim değerlerinin ciddi oranda düştüğü belirlenen talihsiz adam, acil müdahalenin ardından hastanenin Acil Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alındı.

"DOĞAL DİYE GÜVENDİM, ÇOK PİŞMANIM"

Yoğun bakımdaki yatağından tüm vatandaşlara hayati uyarılarda bulunan Ekrem Aydemir, yaşadığı büyük pişmanlığı dile getirdi. Topladığı mantarları kardeşleri ile paylaştığını ancak onlarda herhangi bir belirti görülmediğini söyleyen Aydemir, "30 yıldır sürekli mantar toplayıp yiyordum, hiç zehirlenmedim. Doğadaki zehirsiz mantarların da zehirli olabileceğini doktorlar sayesinde öğrendik. Bundan sonra çevreme söyleyeceğim, kimsenin bu sıkıntıyı yaşamasını istemem. Toplama mantar yediğim için gerçekten çok pişmanım. Hastane sürecinden sonra pişmanlığını daha çok yaşadım. Olayın canlı şahidiyiz." diye konuştu.

"DOĞADAKİ MANTARLARIN KESİNLİKLE TÜKETİLMEMELİ"

Hastanın tedavi sürecini yakından takip eden Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır, hastaya en güncel tıbbi protokollerin uygulandığını belirtti. Aydemir'in genel sağlık durumunun şu an için iyiye gittiğini ifade eden Prof. Dr. Çakır, "Bir süre daha gözlem altında tutulacak, değerleri stabil olana kadar takip edeceğiz. İyi tarafı bulantı ve kusmayı vücudun başlatmış olması. O kusma zehrin vücuttan atılması için organizmanın bir cevabı, hastalar kusmuş ve zehri vücuttan uzaklaştırmış olarak geliyor, bundan dolayı mide yıkama yapmadık." ifadelerini kullandı.

Zehirlenmenin türüne göre ilaç tedavisine devam ettiklerini belirten Çakır, ne kadar tecrübeli olunursa olunsun doğadaki mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi. (AA)