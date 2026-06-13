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Halk TV Türkiye 30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak

Beklenen cumartesi geldi; 30 ile sarı kodlu uyarı verildi. Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesi termal şok yaratacak. Ankara ve İzmir dahil olmak üzere uyarı verilen illerde sağanak kuvvetli yağacak; fırtına uçuracak.

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30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak
Son Güncelleme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta başından bu yana yaptığı uyarılarda 13 Haziran Cumartesi gününü işaret etmiş, kuvvetli yağış ve fırtına için uyarmıştı. Yapılan uyarıların seviyesi güncel hava durumu raporunda yükseltildi. Uzmanlar tam 30 ili sarı kodla uyararak olası risklere karşı hazırlıklı olunmasını istedi.

Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

SAĞANAK KUVVETLİ YAĞACAK FIRTINA UÇURACAK

Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 1

Yağışların; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ile Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 2

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 3

Rüzgârın genellikle kuzeyli, yurdun doğu kesimlerinde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 4

Ancak Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında rüzgârın kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi öngörülüyor.

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30 İLE SARI KODLU UYARI

Uzmanalar yurt genelinde hava durumunu değiştirecek termal şoka karşı 30 ile sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte o uyarılar ve iller:

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 6

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Yağışların; İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Edirne’nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum ve Tokat çevreleri ve Hatay'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

30 ile sarı kodlu uyarı: Sağanak kuvvetli yağacak fırtına uçuracak - Resim : 7

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Gök gürültülü sağanak yağış için sarı kod verilen iller
Adana Afyonkarahisar Ankara Antalya Aydın
Burdur Çanakkale Çankırı Çorum Denizli
Edirne Eskişehir Isparta Mersin İzmir
Kayseri Kırşehir Konya Kütahya Manisa
Nevşehir Niğde Sivas Tokat Uşak
Yozgat Aksaray Karaman Kırıkkale Osmaniye

BUGÜN HAVA KAÇ DERECE OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Edirne'nin güneyi ve Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgârın; Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin iç kesimleri ile Adana ve Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum ve Tokat çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlrinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı ile Van'ın doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep ve Kilis çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Orta Ege’de fırtına; Batı Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısı 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, akşam saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde güneyi 6 ila 8; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7, bugün akşam saatlerinde kuzeyi 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra Antalya Körfezi güneyli yönlerden 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra batısı 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5, bugün akşam saatlerinde 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hava Durumu Meteoroloji Kuvvetli Yağış Fırtına
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