30 ilde eş zamanlı sahte araç kiralama operasyonu: 102 milyon liralık para transferi

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ soruşturması kapsamında, şüphelilerin sahte internet siteleri kurdukları saptandı.

'CALL CENTER' YÖNTEMİ KULLANILDI

Şüphelilerin bu sitelerde araç kiralama ilanları paylaşarak vatandaşlardan kapora ve ürün bedeli adı altında para talep ettiği, yabancı uyruklu kişiler adına açılan açık hatlar üzerinden ‘call center’ yöntemiyle görüşmeler yaptığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında 88 olayda toplam 82 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin hesaplarında 102 milyon 537 bin 630 TL’lik işlem hacmi bulunduğu saptandı. Şüphelilerden 2’sinin cezaevinde, 2’sinin yurt dışında olduğu öğrenildi.

30 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri tarafından Kocaeli merkezli İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bingöl, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Kahramanmaraş, İzmir, Ağrı, Kayseri, Kırklareli, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Samsun, Nevşehir, Sivas, Şırnak, Yalova ve Zonguldak'ta 12 Mayıs’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 78 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin tamamlanması ile dün Gebze Adliyesi’ne sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Çıkarıldıkları mahkeme tarafından 78 şüpheliden 44'ü tutuklanırken, 29'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 5'i savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. (DHA)