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Halk TV Türkiye 30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak: Halk Ekmek'te nakit para geçmeyecek

30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak: Halk Ekmek'te nakit para geçmeyecek

Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, Halk Ekmek hizmetlerinde 30 Haziran'dan itibaren nakit ödemeleri kaldıracak. Alışverişler sadece kredi kartı ve banka kartı ile yapılacak.

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30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak: Halk Ekmek'te nakit para geçmeyecek

Merkezefendi Belediyesi, Halk Ekmek hizmetlerinde yeni bir karar aldı.
Alınan karar doğrultusunda, ilçe genelinde hizmet veren 31 Halk Ekmek büfesinde 30 Haziran'dan itibaren yeni uygulamaya geçilecek.

NAKİT PARA GEÇMEYECEK

Yeni düzenleme kapsamında, Halk Ekmek büfelerinde 30 Haziran'dan itibaren nakit ödeme yapılamayacak.
Vatandaşlar, yapacakları alışverişte sadece kredi kartı ve banka kartı kullanabilecek.

Böylece büfelerde nakit para ile ödeme işlemi sona erecek.

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ÖDEME İŞLEMLERİNİN DAHA HIZLI YAPILMASI PLANLANIYOR

Merkezefendi Belediyesi tarafından hayata geçirilecek olan uygulamanın ödeme işlemlerini daha hızlı, güvenli ve pratik hale getirmesi hedefleniyor.

Yeni sistem ile birlikte vatandaşlar temassız ödeme seçeneğinden de faydalanabilecek.

YAZI ASILDI

Belediye tarafından asılan yazıda, ''30 Haziran itibariyle nakit ödeme alınmayacaktır. Ödemelerde kredi kartı ve banka kartı kullanılacaktır'' ifadeleri yer aldı.

30 Haziran'dan itibaren geçerli olacak: Halk Ekmek'te nakit para geçmeyecek - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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