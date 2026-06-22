3 yıl sonra açılan dosyada şok gelişme: İntihar değil cinayet

Cinayet Büro ekipleri tarafından yürütülen titiz çalışmanın sayesinde 3 yıl önce kapatılan Tülay Kaydı’nın ölümüne ilişkin dosya yeniden açıldı. Yeniden incelenen dosyada elde edilen yeni delillerin neticesinde olayın intihar değil, planlı bir cinayet olabileceği değerlendirildi.



Soruşturmanın derinleştirilmesi ile iki şüpheli tutuklanırken, bir kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Viranşehir'de yaşanan olayda, başından silahla vurulmuş halde bulunan Türkan Kaydı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada intihar ihtimali üzerinde durulması gerekçesiyle, dosya hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti.



Dosyanın yıllar sonra Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yeniden mercek altına alınmasıyla ortaya çıkan yeni deliler gerçeği aydınlattı.

SAATLER ARASINDAKİ FARK ŞÜPHE ÇEKTİ

Yapılan incelemelerde, olay günü maktulün yakınlarının olay yerine geliş saatleri ile ihbar saatleri arasında şüphe uyandıran farklılıklar bulunduğu saptandı. Kamera kayıtları ve teknik veriler, şüphelilerin daha önce verdikleri ifadelerle tutarlı görülmedi. Ekipler, olay yerinde geçirilen sürenin delillerin değiştirilmesine ve olaya intihar süsü verilmesine yetecek kadar uzun olduğuna dikkat çekti.

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Soruşturma kapsamında maktule ait cep telefonu kayıtları, HTS analizleri, olay yeri inceleme raporları, kriminal bulgular ve adli tıp raporları yeniden değerlendirildi. Yapılan incelemelerde olayın intihar olmadığı yönündeki şüpheleri güçlendiren çok sayıda bulguya elde edildi.



Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında ifadeleri alınan şüphelilerden İbrahim Kaydı ve Sedat Kaydı çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ekrem Kaydı hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri kararı verildi. Bir diğer şüpheli Hüseyin Dörtler ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.