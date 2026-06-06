3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan babaya özel harekat müdahale etti

Ankara’nın Etimesgut ilçesinde eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından 3 yaşındaki kızını bıçakla rehin alan şüpheli, özel harekat ekiplerinin düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi. Olayda küçük çocuk güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Olay, Etimesgut ilçesine bağlı Piyade Mahallesi 2022. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi eşiyle tartıştıktan sonra 3 yaşındaki kız çocuğunu evin içinde bıçakla rehin aldı. Şüpheliyi evin penceresinde elinde bıçakla ve çocukla birlikte gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112'ye bildirdi.

DEVREYE ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ GİRDİ

İhbarın ardından olay yerine hızla çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, şüpheliyi eyleminden vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştı. Yapılan uzun süreli ikna çabalarının sonuçsuz kalması üzerine devreye özel harekat ekipleri girdi.

Özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen müdahale sonucunda şüpheli baba etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, ekipler tarafından yara almadan kurtarılan 3 yaşındaki kız çocuğu ise tedbir amacıyla gözlem altına alındı.

EGM'DEN AÇIKLAMA

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. 05.06.2026 tarihinde Ankara ili Etimesgut ilçesinde M.D. isimli şahsın küçük yaştaki kızını rehin aldığı olayda, ekiplerimiz tarafından çevre güvenliği sağlanarak şahsın teslim olması için ikna çalışmaları yürütülmüştür. Ancak şahsın ikna çabalarına rağmen teslim olmaması ve çocuğun hayatını tehlikeye atan davranışlarını sürdürmesi üzerine müdahalede bulunulmuştur. Gerçekleştirilen müdahale sonucunda çocuk kurtarılmış, şahıs ise yaralı olarak etkisiz hâle getirilmiştir. Müdahale sırasında yardımcı polis köpeğimiz yaralanmış olup, tedavisi devam etmektedir. Olayla ilgili adli süreç titizlikle sürdürülmektedir” denildi. (DHA)