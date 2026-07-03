3 yaşındaki çocuk 8. katta asılı kaldı: İtfaiye kurtardı!

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, 8 katlı bir apartmanın 3'üncü katında akıllara durgunluk veren bir can pazarı yaşandı. Balkondaki koruma filesine dolanarak boşlukta asılı kalan 3 yaşındaki bir çocuk, annesinin büyük çabası ve itfaiye ekiplerinin zamanla yarışı sayesinde son anda kurtarıldı.

FİLENİN ALTINDAN GEÇMEK İSTERKEN BOŞLUKTA KALDI

Korku dolu olay, dün akşam saatlerinde Sırakapılar Mahallesi Saltak Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı bir apartmanda meydana geldi. Dairenin balkonuna çıkan 3 yaşlarındaki küçük çocuk, oyun oynadığı sırada duvara tırmandı. Bu sırada balkonda güvenlik amacıyla gerilen koruma filesinin altındaki boşluktan geçmeye çalışan çocuk, bir anda filelere dolanarak binanın dış tarafında, boşlukta asılı kaldı.

ANNE AYAĞINDAN TUTTU, VATANDAŞLAR AŞAĞIDA ÇARŞAF AÇTI

Çocuğunun çığlıklarını duyarak balkona koşan anne, büyük bir panikle evladının ayağına yapıştı ve düşmemesi için sıkıca tutmaya başladı.

Anne, balkonda çocuğunu can havliyle tuttuğu için içeri gidip kapıyı gelecek yardımlara açamadı. Yaklaşık 10 dakika boyunca süren bu dehşet anlarında, sokaktaki vatandaşlar da harekete geçerek yola çarşaf açıp düşme ihtimaline karşı önlem almaya çalıştı.

Bu sırada üst katta oturan bir komşu da aşağı doğru sarkarak küçük çocuğu kurtarmayı denedi.

İTFAİYE SOKAĞA GİREMEDİ: MERDİVENLE KURTARILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak sokağın dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle itfaiye aracı sokağa girmekte büyük güçlük çekti.

Zamanla yarışan ekipler, güçlükle de olsa merdiven uzatarak balkonda asılı kalan küçük çocuğu koruma filesinden kurtarmayı başardı. (DHA)