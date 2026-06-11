3 saat boyunca kapalı kalacak: Milyonlarca vatandaşları ilgilendiren uyarı yapıldı

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren ve avukatların da kullandığı UYAP sistemine güncelleme gelecek.

UYAP sistemi, 12 Haziran Cuma (yarın) saat 19.00 ve 22.00 saatleri arasında 3 saat boyunca yapılacak yazılım güncellemesinden dolayı erişime kapatılacak.

Çalışmaların belirtilen saatlerde bitirilememesi durumunda süre uzatılabilecek.

UYAP AÇIKLAMA YAPTI

UYAP’tan yapılan açıklamada, "Hak kaybına sebebiyet verilmemesi adına süreli ve önem arz eden işlemlerinizi bu duyuruyu dikkate alarak mesai saatleri içerisinde yapmanız gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

UYAP NEDİR?

UYAP, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nin kısaltmasıdır.

Türkiye'de adalet hizmetlerinin elektronik ortamda yürütülmesini sağlayan, Adalet Bakanlığı tarafından geliştirilen merkezi bilişim sistemidir.

UYAP üzerinden;