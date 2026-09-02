3 kişiyi bıçaklayan zihinsel engelli "Oyun bitti" diyerek teslim oldu
Antalya'da esnaf Edip Sağlam'ı kasap bıçağıyla yaralayıp polise "Oyun bitti" diyerek teslim olan zihinsel engelli olduğu öğrenilen saldırganın 3'üncü kurbanı ortaya çıktı. Ölümden dönen esnaf, "Tedavi edip yine salacaklar" diyerek isyan etti.
Antalya Kumluca'da dükkanını kapatıp evine gitmeye hazırlanan 60 yaşındaki ekmek büfesi işletmecisi Edip Sağlam, motosikletinin üzerinde telefonla konuşurken arkasından sinsice yaklaşan bir kişinin kasap bıçaklı saldırısına uğradı. Kaçan şüphelinin polise "Oyun bitti" diyerek teslim olduğu olayda, saldırganın daha önce iki kişiyi daha bıçakladığı ve babasının dahi "Bunu içeri tıkın, bir daha salmayın; benim de can güvenliğim yok" dediği ortaya çıktı.
YUMRUK SANDI, DÖNÜP BAKTIĞINDA KASAP BIÇAĞIYLA YÜZLEŞTİ
Olay, 30 Ağustos günü saat 19.00 sıralarında Eski Cami Mahallesi'nde yaşandı. Gün boyu işlettiği ekmek büfesinde çalışan Edip Sağlam, mesai bitimiyle birlikte evinin yolunu tutmak üzere motosikletine bindi. Tam o esnada gelen telefon görüşmesini yanıtlayan talihsiz esnaf, arkasından yaklaşan yüzde 40 zihinsel engelli İ.Y.’nin bıçak darbelerine hedef oldu.
Uğradığı saldırıyı anlatan Edip Sağlam, o anları şu sözlerle aktardı:
"Pazar günüydü. İş yerimi kapattım. Motora bindim. Tam o sırada bir telefon görüşmesi yaptım. Bir baktım ki arkadan birisi beni dürttü. Ben zannettim ki yumruk vuruyor. Biraz küfürlü konuşuyordu. Yüzümü çevirip baktığımda elinde kasap bıçağını fark ettim. Bana saldırıyordu. Karşılık vermeye çalıştım. Bir yere kadar peşinden kovaladım. Ondan sonra kan kaybından yere düştüm. Komşular ambulans çağırdı. Belime ve kalçama 8 dikiş atıldı."
Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan esnaf, tedavisinin ardından taburcu edilerek evinde istirahate çekildi.
KÖŞEYE SIKIŞINCA 'OYUN BİTTİ' DEDİ
Saldırının hemen ardından harekete geçen polis ekipleri, kaçan İ.Y.'yi ilçe çıkışındaki Kule kavşağında kıstırdı. Güvenlik güçlerine de uzun süre direnen şüphelinin yakalanma anına tanıklık eden esnafın oğlu Ömer Faruk Sağlam (27), yaşanan gerilim dolu dakikaları şöyle anlattı:
"Olaydan sonra polise haber verdik. Polisler Kule'ye doğru kaçtığını tespit etti. Sonra da Kule'de önünü kesip yakaladılar. Polislere de aynı şekilde direndi. Polis uzun süre sonra etkisiz hale getirdi. Saldırgan sonra bıçağı yere koydu. 'Oyun bitti' deyip, teslim oldu. Böyle kötü bir olay yaşadık."
"SEN ÜÇÜNCÜ KURBANISIN"
Olayın ardından saldırganın babası, yaralı esnaf Edip Sağlam'ı evinde ziyaret etti. Ancak bu ziyaret bir teselliden ziyade, sokaklardaki denetimsizliğin ve cezasızlık çarkının boyutunu gözler önüne serdi. Baba, oğlunun daha önce de benzer saldırılar gerçekleştirdiğini itiraf ederek yardım istedi.
Ziyaret sırasında geçen konuşmayı aktaran Sağlam, çaresizlik dolu diyaloğu şu sözlerle paylaştı:
"Bana, 'Oğlum zihinsel engelli. Kaç defa içeri attılar. Yine geri bırakmışlar. Senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişiyi vurdu' dedi. 'Ben ilk kişi değil miyim' dedim. 'Hayır, sen üçüncü kişisin' dedi. Elazığ'da birine saldırmış, adam 2 ay hastanede yatmış. Ondan sonra Kumluca'da berbere saldırmış. Bana, 'Ben baş edemiyorum. Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın. Her seferinde bırakıyorsunuz. Gidip bir mazlumu bıçaklıyor. Ben senden çok özür diliyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Devlet yetkililerinden alıp bir daha geri bırakmamalarını istiyorum. Benim de can güvenliğim yok, aynı evde birlikte uyuyamıyorum' dedi. Babası bu ifadeleri kullandı. Çekip gitti."
"20 GÜN SONRA YİNE BIRAKACAKLAR, BİRİNİN ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?"
Kendi canını kıl payı kurtaran ve güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının etkisinden kurtulamayan Edip Sağlam, saldırganların tedavi adı altında kısa süre sonra yeniden topluma karışmasına isyan etti:
"Bunu neden bırakıyorlar? Gidip biraz yatacak. Tedavi olacak. Dışarı çıkacak. Birisini yine bıçaklayacak mı? Artık yeter. Alsınlar bunu ya çok iyi bir tedavi yapsınlar. Uzun süre içeride kalsın. Bunu 20 gün sonra saldıklarında yine birisini bıçakladığında kimin vicdanı sızlayacak? Bunun sorumlusu kim olacak? Birisinin ölmesi mi gerekir? Biraz daha üste vursaydı ölecekmişim. Doktorlar öyle diyor."