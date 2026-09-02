3 kişiyi bıçaklayan zihinsel engelli "Oyun bitti" diyerek teslim oldu

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Ziyaret sırasında geçen konuşmayı aktaran Sağlam, çaresizlik dolu diyaloğu şu sözlerle paylaştı:

"Bana, 'Oğlum zihinsel engelli. Kaç defa içeri attılar. Yine geri bırakmışlar. Senden özür diliyorum. Seninle beraber daha kaç kişiyi vurdu' dedi. 'Ben ilk kişi değil miyim' dedim. 'Hayır, sen üçüncü kişisin' dedi. Elazığ'da birine saldırmış, adam 2 ay hastanede yatmış. Ondan sonra Kumluca'da berbere saldırmış. Bana, 'Ben baş edemiyorum. Bunu alın götürün tıkın içeri bir daha da bırakmayın. Her seferinde bırakıyorsunuz. Gidip bir mazlumu bıçaklıyor. Ben senden çok özür diliyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Devlet yetkililerinden alıp bir daha geri bırakmamalarını istiyorum. Benim de can güvenliğim yok, aynı evde birlikte uyuyamıyorum' dedi. Babası bu ifadeleri kullandı. Çekip gitti."