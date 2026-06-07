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Halk TV Türkiye 3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü

3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü

Esenyurt’ta İbrahim Özaydın İlkokulu'nun bahçesindeki sıralar alev aldı. 3 katlı okul binasına sıçrayan yangın itfaiyece söndürülürken, hafta sonu olması nedeniyle okulda öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önledi.

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3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt’ta 3 katlı bir ilkokulun bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek okul binasına sıçradı. Hafta sonu olması sebebiyle içeride öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü - Resim : 1

BAHÇEDEKİ SIRALAR ALEV ALEV YANDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yer alan İbrahim Özaydın İlkokulu'nda yaşandı. Okul bahçesinde duran öğrenci sıraları, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm bahçeyi kaplayan alevler, rüzgarın da etkisiyle 3 katlı okul binasının dış cephesine sirayet etti.

3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü - Resim : 2

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Okuldan yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü - Resim : 3

Park halindeki kamyonet hurdaya döndü: Alevler içinde yandıPark halindeki kamyonet hurdaya döndü: Alevler içinde yandı

HAFTA SONU OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yangının meydana geldiği saatlerde okulda hafta sonu tatili nedeniyle hiçbir öğrenci ya da öğretmenin bulunmadığı öğrenildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, okul binasının dış cephesinde ve camlarında maddi hasar meydana geldi.

3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü - Resim : 5

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Yangın Okul Esenyurt
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