3 katlı okul binasında yangın çıktı! Korkutan yangın söndürüldü

İstanbul Esenyurt’ta 3 katlı bir ilkokulun bahçesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek okul binasına sıçradı. Hafta sonu olması sebebiyle içeride öğrenci bulunmaması olası bir faciayı önlerken, alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

BAHÇEDEKİ SIRALAR ALEV ALEV YANDI

Olay, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde yer alan İbrahim Özaydın İlkokulu'nda yaşandı. Okul bahçesinde duran öğrenci sıraları, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı aniden yanmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen ve tüm bahçeyi kaplayan alevler, rüzgarın da etkisiyle 3 katlı okul binasının dış cephesine sirayet etti.

İTFAİYE EKİPLERİ SEFERBER OLDU

Okuldan yükselen dumanları ve alevleri gören çevredeki vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

HAFTA SONU OLMASI FACİANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yangının meydana geldiği saatlerde okulda hafta sonu tatili nedeniyle hiçbir öğrenci ya da öğretmenin bulunmadığı öğrenildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı yangında, okul binasının dış cephesinde ve camlarında maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)