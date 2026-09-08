3 kadını taciz edip evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadını taciz ederek evlerine girmeye teşebbüs ettiği iddia edilen Ö.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KADINI TACİZ EDEREK EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

26 yaşındaki Ö.V., Konacık ve Çırkan mahallelerinde yaşayan 3 farklı kadını takip ederek evlerine gizlice girmeye çalıştı.

Kendisini fark eden kadınların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tacizci erkeği bulmak için çalışma başlattı.

TACİZCİ ERKEK KAÇARKEN YAKALANDI

Geniş çaplı çalışma sonucu kadınları taciz eden kişinin Ö.V. olduğu tespit edildi.

Polislerin kendisini aradığını fark eden Ö.V., kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ö.V., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)