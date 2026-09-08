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3 kadını taciz edip evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

Muğla'da 3 kadını takip ederek evlerine gizlice girmeye çalışan tacizci erkek tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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3 kadını taciz edip evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3 kadını taciz ederek evlerine girmeye teşebbüs ettiği iddia edilen Ö.V., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 KADINI TACİZ EDEREK EVLERİNE GİRMEYE ÇALIŞTI

26 yaşındaki Ö.V., Konacık ve Çırkan mahallelerinde yaşayan 3 farklı kadını takip ederek evlerine gizlice girmeye çalıştı.

Kendisini fark eden kadınların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tacizci erkeği bulmak için çalışma başlattı.

3 kadını taciz edip evlerine girmeye çalışan erkek tutuklandı - Resim : 1

TACİZCİ ERKEK KAÇARKEN YAKALANDI

Geniş çaplı çalışma sonucu kadınları taciz eden kişinin Ö.V. olduğu tespit edildi.
Polislerin kendisini aradığını fark eden Ö.V., kaçmaya çalışırken ekiplerce yakalandı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Ö.V., polisteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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