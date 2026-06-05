3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 ve Van'da 8 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)