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Halk TV Türkiye 3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!

3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!

Van merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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3 ilde fuhuş operasyonu yapıldı: 7 tutuklama var!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Van, Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda Antalya'da 2, Gaziantep'te 1 ve Van'da 8 kişi olmak üzere toplam 11 şüpheli gözaltına alındı.

2 KİŞİ EMNİYETTEN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli "fuhşa aracılık, teşvik ve yer temini" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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