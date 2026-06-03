İZSU kesinti programını duyurdu: Öğle saatlerine kadar su yok
İzmir'de 3 Haziran Çarşamba günü altyapı çalışmaları ve ana boru arızaları nedeniyle Bayraklı, Karabağlar, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Kentin diğer 26 ilçesinde ise planlı bir su kesintisi bulunmuyor.
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3 HAZİRAN 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü İzmir'in 4 ilçesinde 6 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Bayraklı (1)
- Karabağlar (1)
- Torbalı (1)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Dikili
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Karşıyaka
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Seferihisar
- Selçuk
- Tire
- Urla
3 HAZİRAN 2026 İZMİR BAYRAKLI SU KESİNTİSİ
Bayraklı
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:12 - 12:12 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çiçek │ Muhittin Erener │ R.Şevket İnce, 2124 Sokak İçi
- Sebep: Müteahhit Çalışması
3 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları (Arızalı branşman yenileme)
3 HAZİRAN 2026 İZMİR TORBALI SU KESİNTİSİ
Torbalı
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:54 - 14:00 │ Süre: 4 saat 6 dakika
- Konum: Muratbey
- Sebep: Ana Boru Arızası
3 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 08:23 - 12:23 │ Süre: 4 saat
- Konum: Torasan, 595 Sokak ve civarı
- Sebep: Ana Boru Arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi