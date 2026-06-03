Halk TV Türkiye İZSU kesinti programını duyurdu: Öğle saatlerine kadar su yok

İZSU kesinti programını duyurdu: Öğle saatlerine kadar su yok İzmir'de 3 Haziran Çarşamba günü altyapı çalışmaları ve ana boru arızaları nedeniyle Bayraklı, Karabağlar, Torbalı ve Urla ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. Kentin diğer 26 ilçesinde ise planlı bir su kesintisi bulunmuyor.