GDZ Elektrik İzmir'in kesinti listesini paylaştı: Süreler 8 saati buluyor
İzmir'de 3 Haziran Çarşamba günü altyapı iyileştirmeleri, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları sebebiyle 10 ilçede elektrik kesintileri yaşanacak. Arıza önleyici yatırımlar sürerken, geriye kalan 20 ilçede ise kesinti uygulanması beklenmiyor.
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3 HAZİRAN 2026 İZMİR ELEKTRİK KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü İzmir'in 10 ilçesinde 23 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Bornova (3)
- Buca (2)
- Dikili (2)
- Karabağlar (3)
- Karşıyaka (3)
- Kemalpaşa (4)
- Kiraz (1)
- Seferihisar (2)
- Selçuk (1)
- Urla (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Çeşme
- Çiğli
- Foça
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Kınık
- Konak
- Menderes
- Menemen
- Narlıdere
- Ödemiş
- Tire
- Torbalı
3 HAZİRAN 2026 İZMİR BORNOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bornova
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 09:15 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Beşyol │ Karaçam │ Kurudere │ Sarnıçköy, 8001. Sk., Akyar Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Doğa Sk., Filiz Sk., Kartal Sk., Kordelya Sk., Kurudere Cd., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:15 - 14:30 │ Süre: 15 dakika
- Konum: Beşyol │ Karaçam │ Kurudere │ Sarnıçköy, 8001. Sk., Akyar Sk., Badem Sk., Beşyol Cd., Buket Sk., Burçak Sk., Çavdar Sk., Çelik Sk., Doğa Sk., Filiz Sk., Kartal Sk., Kordelya Sk., Kurudere Cd., Sardunya Sk., Sarnıç Cd., Yamaç Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bornova
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 14:30 │ Süre: 5 saat 30 dakika
- Konum: Beşyol, Beşyol Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR BUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Buca
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kozağaç, 209. Sk., 211. Sk., 211/3. Sk., 213. Sk., 215. Sk., 217. Sk., 220. Sk., 222/2. Sk., 222/3. Sk., 222/4. Sk., 226. Sk., 227. Sk., 228. Sk., 228/1. Sk., 230. Sk., 230/1. Sk., 232. Sk., 235. Sk., 248. Sk., 269/1. Sk., Gazeteci Yazar İsmail Sivri Blv.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Buca
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 12:00 - 16:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Akıncılar, 522. Sk., 524/1. Sk., 534. Sk., 536. Sk., 540. Sk., 540/1. Sk., 542. Sk., 544. Sk., 546. Sk., 546/1. Sk., 548. Sk., 551. Sk., 555. Sk., 557. Sk., 558. Sk., 559. Sk., Akdoğan Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR DİKİLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 367. Sk., 369. Sk., 369/1. Sk., 371. Sk., 372. Sk., 373/1. Sk., 374. Sk., 376. Sk., 380. Sk., 382. Sk., 390. Sk., Bahriye Üçok Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dikili
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, 348. Sk., 350. Sk., 352. Sk., 356. Sk., 358. Sk., 383. Sk., 385. Sk., 389. Sk., 395. Sk., 399/1. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 410. Sk., 412. Sk., 416. Sk., 426. Sk., Gülcü Baba Sk., Şehit Aras Kılıç Sk., Turan Dursun Cd., Uğur Mumcu Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR KARABAĞLAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Maliyeciler │ Salih Omurtak, 9620. Sk., 9624. Sk., 9625. Sk., 9626. Sk., 9627. Sk., 9627/1. Sk., 9627/2. Sk., 9630. Sk., 9633. Sk., 9635. Sk., 9637. Sk., 9638. Sk., 9641. Sk., 9644. Sk., 9651. Sk., 9653. Sk., 9654. Sk., 9657. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Ali Fuat Erden │ Limontepe, 9708. Sk., 9730. Sk., 9734. Sk., 9754. Sk., 9755. Sk., 9756. Sk., 9757. Sk., 9761. Sk., 9763. Sk., 9763/1. Sk., 9765. Sk., 9770. Sk., 9770/2. Sk., 9771. Sk., 9772. Sk., 9773. Sk., 9774. Sk., 9795. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:30 - 16:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Ali Fuat Erden, 9754. Sk., 9773. Sk., 9779. Sk., 9780. Sk., 9781. Sk., 9782. Sk., 9783. Sk., 9786. Sk., 9797. Sk., 9798. Sk., 9799. Sk., 9800. Sk., 9801. Sk., Öğretmen Rasime Şeyhoğlu Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR KARŞIYAKA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Atakent │ Yalı, 2032/2. Sk., 6342. Sk., 6373. Sk., 6397. Sk., 6398. Sk., 6399. Sk., 6400. Sk., 6401. Sk., 6403/1. Sk., 6418. Sk., 6418/1. Sk., Bestekar Sadi Hoşses Sk., Caher Dudayev Blv.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Şemikler, 6248. Sk., 6254/1. Sk., 6255. Sk., 6256. Sk., 6257. Sk., 6258. Sk., 6258/1. Sk., 6259. Sk., 6260. Sk., 6265. Sk., 6265/1. Sk., 6265/2. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karşıyaka
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 16:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: İmbatlı │ Örnekköy, 1825. Sk., 1847. Sk., 1847/4. Sk., 1847/9. Sk., 6070. Sk., 6070/1. Sk., 6070/3. Sk., 7450. Sk., 7451. Sk., 7452. Sk., 7453. Sk., 7454. Sk., 7454/1. Sk., 7455/1. Sk., 7458. Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR KEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Bayramlı, Bayramlı Köyü İç Yolu, Bayramlı Yolu Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Armutlu Hürriyet, Ayderesi Suluk
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Armutlu Hürriyet, Ayderesi Suluk Küme Evleri, Bozürük Sk., Güzeyiryolu Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet, İzmir Ankara Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR KİRAZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kiraz
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Başaran │ Uzunköy, Başaran Küme Evleri, Başova Küme Evleri
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR SEFERİHİSAR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Seferihisar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Düzce │ Turgut │ Ulamış, 1401. Sk., 1402. Sk., 1402/1. Sk., 1403. Sk., 1403/1. Sk., 1405. Sk., 1407. Sk., 1410. Sk., 1411. Sk., 1412. Sk., 1413. Sk., 1414. Sk., 1416. Sk., 1416/1 Küme Evleri, 1417. Sk., 1417/1. Sk., 1417/2. Sk., 1419. Sk., 1419/1. Sk., 1419/11. Sk., 1419/13. Sk., 1419/14. Sk., 1419/15. Sk., 1419/16. Sk., 1419/2. Sk., 1419/3. Sk., 1419/4. Sk., 1419/5. Sk., 1419/7. Sk., 1420. Sk., 1420/1. Sk., 1421. Sk., 1422. Sk., 1423. Sk., 1424. Sk., 1425. Sk., 1430. Sk., 1430/1. Sk., 1430/3. Sk., 1432. Sk., 1432/5. Sk., 1470. Sk., 1471. Sk., 1471/1. Sk., 1471/2. Sk., 1472. Sk., 1472/1. Sk., 1472/2. Sk., 1473. Sk., 1473/1. Sk., 1473/2. Sk., 1474. Sk., 1474/1. Sk., 1474/2. Sk., 1474/3. Sk., 1474/4. Sk., 1475. Sk., 1476. Sk., 1483. Sk., 1486. Sk., 1488. Sk., 1490. Sk., 1494. Sk., 1496. Sk., 4250. Sk., 4251. Sk., 4252. Sk., 4253. Sk., 4254. Sk., 4255. Sk., 75. Yıl Cumhuriyet Cd., Alternatif Küme Evleri, Araplar Küme Evleri, Azmak Mevkii Küme Evleri, Bozyer Küme Evleri, Cami Sk., Çeşme Cd., Çiçek Sk., Çıkmaz Sk., Değirmen Çıkmazı Sk., Demokrasi Meydanı, Depo Sk., Dere Sk., Durmaz Çıkmazı Sk., Düzce Cd., Ege Sk., Eğitim Sk., Gazi Paşa Sk., Hacı Ahmet Sk., Hamam Cd., Hereke Cd., Hürriyet Cd., Irmak Sk., İzmir Seferihisar Yolu, Kaya Sk., Kızılcayer Küme Evleri, Kovukkavak Tepecik Yolu Küme Evleri, Kuşçu Sk., Lojman Cd., Okul Cd., Ovaköy Küme Evleri, Özyaren Küme Evleri, Pınar Sk., Sabri Soykan Cd., Tepe Sk., Torlak Küme Evleri, Ufukköy Küme Evleri, Yakıcılar Sk., Yukarı Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Seferihisar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Ulamış, 1450. Sk., 1451. Sk., 1451/1. Sk., 1452. Sk., 1453. Sk., 1454. Sk., 1455. Sk., 1455/1. Sk., 1456. Sk., 1457. Sk., 1458. Sk., 1459. Sk., 1460. Sk., 1461. Sk., 1462. Sk., 1464. Sk., İzmir Seferihisar Yolu, Okul Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR SELÇUK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 00:30 - 06:30 │ Süre: 6 saat
- Konum: 14 Mayıs │ Acarlar │ Çamlık │ Cumhuriyet │ Gökçealan │ Havutçulu │ Sultaniye, 303. Sk., 304. Sk., 305. Sk., 306. Sk., 307. Sk., 308. Sk., 309. Sk., 310. Sk., 401. Sk., 402. Sk., 403. Sk., 404. Sk., 405. Sk., 406. Sk., 407. Sk., 408. Sk., 409. Sk., 410. Sk., 411. Sk., 412. Sk., 413. Sk., 414. Sk., 415. Sk., 416. Sk., 417. Sk., 418. Sk., 419. Sk., 420. Sk., 421. Sk., 422. Sk., 423. Sk., 424. Sk., 425. Sk., 426. Sk., 427. Sk., 428. Sk., 429. Sk., 430. Sk., 431. Sk., 432. Sk., 433. Sk., 434. Sk., 435. Sk., 436. Sk., 437. Sk., 438. Sk., 439. Sk., 501. Sk., 502. Sk., 503. Sk., 504. Sk., 505. Sk., 506. Sk., 508. Sk., 5570. Sk., 601. Sk., 602. Sk., 603. Sk., 604. Sk., 605. Sk., 606. Sk., 607. Sk., 609. Sk., 610. Sk., 611. Sk., 612. Sk., 613. Sk., 614. Sk., 615. Sk., 616. Sk., 617. Sk., 618. Sk., 619. Sk., 621. Sk., 622. Sk., 623. Sk., 624. Sk., 625. Sk., 626. Sk., 627. Sk., 628. Sk., 629. Sk., 630. Sk., 631. Sk., 634. Sk., 635. Sk., 636. Sk., 637. Sk., 638. Sk., 639. Sk., 640. Sk., 641. Sk., 643. Sk., 645. Sk., 646. Sk., 647. Sk., 648. Sk., 649. Sk., 651. Sk., 8 Eylül Sk., Abu Hayat Mevkii Küme Evleri, Acarlar Cumhuriyet Sk., Ağzıaçık Sk., Arkıtcı Küme Evleri, Atatürk Cd., Burgaz Sk., Çamlık Atatürk Cd., Çiftlik Evleri Sk., Çınar Yolu Sk., Cumhuriyet Cd., Dere Sk., Dervent Cd., Dolay Dere Küme Evleri, Döltenaltı Cd., Ergenekon Sk., Eyice Sk., Eyrekdere Sk., Fatma Günhan Sk., Gökçealan Atatürk Cd., Gökçealan Cumhuriyet Sk., Havutçulu Atatürk Cd., İstasyon Sk., İzmir Aydın Yolu, Kemercik Küme Evleri, Kınalı Köprü Mevkii Küme Evleri, Kubilay Cd., Kurtuluş Sk., Kuşadası Yolu Sk., Mersintepe Sk., Okul Sk., Ördek Gediği, Sanayi Acarlar Mevkii Küme Evleri, Tavşantepe Mevkii Küme Evleri, Vatan Sk., Zafer Sk., Zeytin Sk.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
3 HAZİRAN 2026 İZMİR URLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kuşçular
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Urla
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Bademler, 1452. Sk., 15050. Sk., 15050/1. Sk., 15051. Sk., 15052. Sk., 15053. Sk., Gödence Yolu Cd., Seferihisar Cd.
- Sebep: Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi