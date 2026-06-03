Halk TV Türkiye BUSKİ ekipleri sahada: Altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor

BUSKİ ekipleri sahada: Altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor Bursa'da 3 Haziran Çarşamba günü altyapı çalışmaları ve arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ ekipleri çalışırken, kentin diğer 14 ilçesinde kesinti öngörülmüyor.