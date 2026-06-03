BUSKİ ekipleri sahada: Altyapı çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor
Bursa'da 3 Haziran Çarşamba günü altyapı çalışmaları ve arızalar nedeniyle Mustafakemalpaşa, Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. BUSKİ ekipleri çalışırken, kentin diğer 14 ilçesinde kesinti öngörülmüyor.
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3 HAZİRAN 2026 BURSA SU KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü Bursa'nın 3 ilçesinde 3 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Mustafakemalpaşa (1)
- Nilüfer (1)
- Osmangazi (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gemlik
- Gürsu
- Harmancık
- İnegöl
- İznik
- Karacabey
- Keles
- Kestel
- Mudanya
- Orhaneli
- Orhangazi
- Yenişehir
- Yıldırım
3 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA SU KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 18:00 │ Süre: 9 saat (ara ara)
- Konum: Cumhuriyet │ Selimiye │ Şeyhmüftü │ Vıraca │ Atatürk │ Çırpan │ Hamidiye, muhtelif cadde ve sokaklar
- Sebep: Arıza (Kanalizasyon çalışmaları kapsamında)
3 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: 23 Nisan, 247. Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
3 HAZİRAN 2026 BURSA OSMANGAZİ SU KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Panayır, 3. Bölüntü Sokak ve civarı
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi