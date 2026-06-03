Halk TV Türkiye UEDAŞ Bursa'nın 10 ilçesine bakım uyarısı yaptı: Kesintiler akşama kadar sürecek

UEDAŞ Bursa'nın 10 ilçesine bakım uyarısı yaptı: Kesintiler akşama kadar sürecek Bursa'da 3 Haziran Çarşamba günü trafo değişimi ve hat bakımı gibi çalışmalar nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Altyapı yenilemesi sürerken Gürsu, Harmancık, İznik, Keles, Kestel, Orhaneli ve Osmangazi'de kesinti yapılmayacak.