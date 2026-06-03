UEDAŞ Bursa'nın 10 ilçesine bakım uyarısı yaptı: Kesintiler akşama kadar sürecek
Bursa'da 3 Haziran Çarşamba günü trafo değişimi ve hat bakımı gibi çalışmalar nedeniyle 10 ilçede elektrik kesintileri uygulanacak. Altyapı yenilemesi sürerken Gürsu, Harmancık, İznik, Keles, Kestel, Orhaneli ve Osmangazi'de kesinti yapılmayacak.
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3 HAZİRAN 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü Bursa'nın 10 ilçesinde 19 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Büyükorhan (1)
- Gemlik (2)
- İnegöl (1)
- Karacabey (2)
- Mudanya (1)
- Mustafakemalpaşa (2)
- Nilüfer (3)
- Orhangazi (4)
- Yenişehir (1)
- Yıldırım (2)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Gürsu
- Harmancık
- İznik
- Keles
- Kestel
- Orhaneli
- Osmangazi
3 HAZİRAN 2026 BURSA BÜYÜKORHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Büyükorhan
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Gedikler, Gedikler
- Sebep: ENH Bakım
3 HAZİRAN 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 15:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Cumhuriyet, Gül, 441 Nolu, 438, Hasanağa, 443 Nolu, Ferah, 437, 440 Nolu, 442 Nolu, 439 Nolu
- Sebep: OG Direk Deplase
Gemlik
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 15:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kumla, Hasanağa
- Sebep: OG Direk Deplase
3 HAZİRAN 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 13:30 - 17:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mahmudiye, Sakarya, Kasımefendi, Küçük Balcı, Küçük Latif, Suyolu, Fethiye, Çağla, Koca Macır, Balcı, 1. Balcı, Fethiye Çıkmazı, Latif
- Sebep: Trafo Değişimi
3 HAZİRAN 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Dağkadı
- Sebep: OG Hat Bakım
Karacabey
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Çavuş
- Sebep: OG Hat Bakım
3 HAZİRAN 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Esence, Esence 28., Harapbağlar-Esence 29.
- Sebep: Abone Bağlama
3 HAZİRAN 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yukarıbalı, Yukarıbalı
- Sebep: Ağaç Kesim
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Aşağıbalı, Aşağıbalı
- Sebep: Ağaç Kesim
3 HAZİRAN 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Konak, Deniz(120), Pınar(120), Kır(120), Kuşburnu, Babacan(120), Konak
- Sebep: Ağaç Kesim
Nilüfer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yaylacık, 33.(470), 28.(470), 34.(470), 1.(470), 19.(410), 14.(470), 3.(470), 931.İsimsiz, 19.(470), 30.(470), 32.(470), 31.(470), 17.(470), 16.(470)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Çalı
- Sebep: Abone Bağlama
3 HAZİRAN 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:30 - 14:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Çakırlı
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 12:30 - 14:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Çeltikçi, Çeltikçi
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Gürle, Gürle
- Sebep: Ağaç Kesim
Orhangazi
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 18:00 - 20:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Gedelek, Gedelek
- Sebep: Abone Bağlama
3 HAZİRAN 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeni, Derya, Deniz, Coşkun, Taşkın, Mine, Çayırönü
- Sebep: Abone Bağlama
3 HAZİRAN 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Baruthane, 1. Beyazıt, 1. Ocak, 2. Yonca
- Sebep: AER İletken Dönüşümü
Yıldırım
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Arabayatağı, 1. Adalı, Sözbilir, 1. Duman, Yavuzay, Azak, 2. Uğur, 2. Çelik, 2. Konak, Menderes, Büyükfırın, 4. Ay, 1. Nişan, 1. Ömür Çıkmaz, Güneşli, Ankarayolu
- Sebep: Abone Bağlama
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi