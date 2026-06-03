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Halk TV Türkiye Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor

Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor

Ankara'da 3 Haziran Çarşamba günü altyapı arızaları nedeniyle Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. ASKİ, kesintisiz hizmet için çalışırken diğer 23 ilçede ise herhangi bir kesinti öngörülmüyor.

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Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor

3 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

3 Haziran 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 2 ilçesinde 3 farklı su kesintisi gerçekleşecek.

Ankara barajları yaza güçlü girse dehavalar ısınınca su kullanımı sıçradıAnkara barajları yaza güçlü girse dehavalar ısınınca su kullanımı sıçradı

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Pursaklar (2)
  2. Yenimahalle (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Beypazarı
  • Çamlıdere
  • Çankaya
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Gölbaşı
  • Güdül
  • Haymana
  • Kahramankazan
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar

3 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Pursaklar

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 11:00 (önceki gün başlangıç) │ Süre: ~ (önceki günden devam)
  • Konum: AltınovaPeçenekYıldırım BeyazıtYeni KaraköySaray OsmangaziYeşilyurt (Yeni Karaköy hattı)
  • Sebep: Arıza (Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi, Q600 Duktil hat)

Pursaklar

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Fatih, Kadıoğlu Sokak civarı
  • Sebep: Arıza

3 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:35 - 17:00 │ Süre: 7 saat 25 dakika
  • Konum: Macun, 204 Cadde civarı
  • Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Su Kesintisi
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