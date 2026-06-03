Halk TV Türkiye Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor

Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor Ankara'da 3 Haziran Çarşamba günü altyapı arızaları nedeniyle Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. ASKİ, kesintisiz hizmet için çalışırken diğer 23 ilçede ise herhangi bir kesinti öngörülmüyor.