Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor
Ankara'da 3 Haziran Çarşamba günü altyapı arızaları nedeniyle Pursaklar ve Yenimahalle ilçelerinde planlı su kesintileri yaşanacak. ASKİ, kesintisiz hizmet için çalışırken diğer 23 ilçede ise herhangi bir kesinti öngörülmüyor.
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3 HAZİRAN 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
3 Haziran 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 2 ilçesinde 3 farklı su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Pursaklar (2)
- Yenimahalle (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çankaya
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kahramankazan
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Sincan
- Şereflikoçhisar
3 HAZİRAN 2026 ANKARA PURSAKLAR SU KESİNTİSİ
Pursaklar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 11:00 (önceki gün başlangıç) │ Süre: ~ (önceki günden devam)
- Konum: Altınova │ Peçenek │ Yıldırım Beyazıt │ Yeni Karaköy │ Saray Osmangazi │ Yeşilyurt (Yeni Karaköy hattı)
- Sebep: Arıza (Akyurt İlçesi Balıkhisar Mahallesi, Q600 Duktil hat)
Pursaklar
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Fatih, Kadıoğlu Sokak civarı
- Sebep: Arıza
3 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ
Yenimahalle
- Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
- Saat: 09:35 - 17:00 │ Süre: 7 saat 25 dakika
- Konum: Macun, 204 Cadde civarı
- Sebep: Arıza
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi