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Halk TV Türkiye Başkent Elektrik Ankara'da çalışmalara başladı: Kesinti süreleri 8 saati buluyor

Başkent Elektrik Ankara'da çalışmalara başladı: Kesinti süreleri 8 saati buluyor

Ankara'da 3 Haziran Çarşamba günü yürütülecek şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle 18 ilçenin belirli noktalarında elektrik kesintileri yapılacak.

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Başkent Elektrik Ankara'da çalışmalara başladı: Kesinti süreleri 8 saati buluyor
Son Güncelleme:

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Haziran 2026 Çarşamba günü Ankara'nın 18 ilçesinde 48 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.

Başkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyorBaşkentte ASKİ'den boru arızaları mesaisi: Kesinti yaşayan ilçelerde çalışmalar sürüyor

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  1. Akyurt (3)
  2. Ayaş (4)
  3. Beypazarı (1)
  4. Çamlıdere (1)
  5. Çankaya (5)
  6. Çubuk (2)
  7. Elmadağ (4)
  8. Etimesgut (2)
  9. Gölbaşı (6)
  10. Güdül (1)
  11. Kahramankazan (4)
  12. Kalecik (1)
  13. Keçiören (2)
  14. Mamak (1)
  15. Nallıhan (3)
  16. Polatlı (2)
  17. Sincan (4)
  18. Yenimahalle (2)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Altındağ
  • Bala
  • Evren
  • Haymana
  • Kızılcahamam
  • Pursaklar
  • Şereflikoçhisar

3 HAZİRAN 2026 ANKARA AKYURT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Akyurt

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11, 1637/1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Akyurt

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Ahmetadil, Mahmutoğlan, Sarıkoz
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Akyurt

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA AYAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ayaş

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 17:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Balçiçek, Avşar, Uğurçayırı, Güdülyolu
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 15:00 │ Süre: 5 saat
  • Konum: Başbereket, Ayaş Ankara
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Başbereket, Ayaş Ankara
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Ayaş

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: 6, İğdeli, İğdeli 1, Ankara, Yukarı Okul, Orhan Türker, Ağpınarı, 1.Okul, Ayaş Ankara, Musalla, Dibekbaşı_1, Karadere, Köy Bayram, 4 Nolu, Dede Önü, Mehmet Şakir Efendi, Yukarı Karadere, 2 Nolu, Arıklar Girişi Yolu, Alay Mevki, Ortabereket, Kağnı Pazarı, Sülüklü, Emine Tevfika Ayaşlı, Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Ankara_2, Ova Bağları, Şair Ahmet Polat Ateş, 2, 229, 505, Yörük, Umut, Çakmak, 1, Kaldırım, Haciveli, Kamanlar, Atom Ank.Tic.Mensupları K.Y.Koop., Hasan Dede, İğdeli 2, Yunus Emre, Uğur Ergun, Fatih Sultan Mehmet, Killik1, Onur, Ankara.., Seher Kuzgun Bağları, Kuyucak, Çakmak Mevkii
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA BEYPAZARI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu, Kaşmahkeme
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇAMLIDERE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çamlıdere

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Sarıkaya, Kayabaşı, Dökük İçi, Yağlıca Aluç, Yağlıca Aluç Kayabaşı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:00 - 17:00 │ Süre: 3 saat
  • Konum: Esence, Tatlısu, Üçağıl
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Ahmetadil, 1614, 1613, Bilkent 11, 1637/1
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 15:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: 4899, 4902, 5091
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:30 - 17:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3300, 5084, Mehmet Rifat Börekçi
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çankaya

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
  • Konum: 1942, 1920, 2004
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ÇUBUK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Çubuk

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:00 │ Süre: 7 saat 30 dakika
  • Konum: Ahmetadil, Mahmutoğlan, Sarıkoz
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Çubuk

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ELMADAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

Elmadağ

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Kuşçuali
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Elmadağ

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Adil Yalman, Yenişıh Mevki, Yeşildere, Bahçelievler, Bahçelievler Mah., Belardı Mevkii
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Elmadağ

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 19 Mayıs, Sanayii
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Elmadağ

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kızılçam, Ada, Kirazlı, Cevizli, Karadut, Mevlana, Eren, Erikli, Bağyolu, Yediveren, Çağla, Sur, Sarıçam, Sıla, Sandıklı, Şah, Yeşiltepe, Ilgın, Sarısalkım, Petunya, Kestane, Gülpare, Erguvan, Hacivat, Dönence, Zeytin
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA ETİMESGUT ELEKTRİK KESİNTİSİ

Etimesgut

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 12:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: 611, 12, 607, Gülüm, 612
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Etimesgut

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 14:30 │ Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: 69, 68, 70
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA GÖLBAŞI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3780, 3841, Örencik, 3866, 3881, 3650, 3818, Yurtbeyi, 3654
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Özörenkent, 109, 213, 79.Cadde(SS.Özörenkent K.Y.K), 206, 212, 79, 255, 3831, 211, 164, 210, 208
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3852, 3772, 3864, 263, 3846, 259, 3847, 3786, Örencik, 264, 3844
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Atatürk, Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Velihimmetli Mahallesi, Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Gölbaşı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 18:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Halaçlı
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA GÜDÜL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Güdül

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 10:00 - 16:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
  • Konum: 6, İğdeli, İğdeli 1, Ankara, Yukarı Okul, Orhan Türker, Ağpınarı, 1.Okul, Ayaş Ankara, Musalla, Dibekbaşı_1, Karadere, Köy Bayram, 4 Nolu, Dede Önü, Mehmet Şakir Efendi, Yukarı Karadere, 2 Nolu, Arıklar Girişi Yolu, Alay Mevki, Ortabereket, Kağnı Pazarı, Sülüklü, Emine Tevfika Ayaşlı, Demirli Çakmak, İlyas Seçkin, Ankara_2, Ova Bağları, Şair Ahmet Polat Ateş, 2, 229, 505, Yörük, Umut, Çakmak, 1, Kaldırım, Haciveli, Kamanlar, Atom Ank.Tic.Mensupları K.Y.Koop., Hasan Dede, İğdeli 2, Yunus Emre, Uğur Ergun, Fatih Sultan Mehmet, Killik1, Onur, Ankara.., Seher Kuzgun Bağları, Kuyucak, Çakmak Mevkii
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Fevzi Çakmak, 590, 566, 1520, Yassıören Yolu., 584, Soğucak, Turasan Bey, 583, 571, 555, 569, 579, 587, 588, 563, 582, Yassıören, 564, 568, Kanalaltı, Kazım Karabekir, Beşevler, Kanal Üstü, Yassıören Yolu Kanal Altı ve Üstü
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 13:00 - 15:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
  • Konum: Örencik, Yassıören, Kanalaltı, Kanal Üstü
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 15:00 │ Süre: 5 saat 30 dakika
  • Konum: Kumpınar, Güvenç
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Kahramankazan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 3105
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA KALECİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kalecik

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:15 - 17:15 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Arkbürk, Büğdüz, Kozayağı, Cücük, Karagöl Kışlacık
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA KEÇİÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Keçiören

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Akyüz, Mesnevi, Toringil-, Yıldıran, Susuz, Yunus Emre, Uluharman, Gökmen, Aktaş
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Keçiören

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1668, Karakeçili
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA MAMAK ELEKTRİK KESİNTİSİ

Mamak

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yem Sanayii, Gölgelikaya-, Çim, 56, Çiğdem 1, Papatya, Akın, Çiğdem 2, Menderes, Karadeniz., Çınar, Çiğdem, Gül 1, Ülker_1, İstiklal, Mimar Sinan.., Menekşe., Odabaşı, Başçavuş, Papatya 1, Barbaros, Gökdere, Yağmur, Hacı Bayram Veli, Pamuk, 19 Mayıs, Mutlu., Atatürk, İstasyon, Gür, Yunus Emre, Eser, Ülker, Hakimler, Mimar Sinan, Nergiz, Menderes.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA NALLIHAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Nallıhan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Bahar, Pınarbaşı, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2-, Gölbaşı 3-, Serçe, Evcik, Baraj
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Nallıhan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:30 - 18:30 │ Süre: 4 saat
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Nallıhan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Akdere, Bozyaka, Baraman, Çalıcaalan, Çiller, Danişment, Dereköy, Doğandere, Güzelöz, Kabaca, Durhanlar, Karacasu, Çomak, Uzunöz, Oklalar, Yakapınar
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA POLATLI ELEKTRİK KESİNTİSİ

Polatlı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Yolun Sağı Karahamzalı, Sakarya 3., Sakarya Mücavir, Karahamzalı 1., Sakarya 4., Sakarya Köy Yolu, Sakarya Küme
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Polatlı

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kızılçam, Ada, Kirazlı, Cevizli, Karadut, Mevlana, Eren, Erikli, Bağyolu, Yediveren, Çağla, Sur, Sarıçam, Sıla, Sandıklı, Şah, Yeşiltepe, Ilgın, Sarısalkım, Petunya, Kestane, Gülpare, Erguvan, Hacivat, Dönence, Zeytin
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA SİNCAN ELEKTRİK KESİNTİSİ

Sincan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Düzgün, İdareci, Kaymakam, Yazıcı, Orta, Bucak, Erkan, 407, Kütüphane
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:00 - 14:00 │ Süre: 2 saat
  • Konum: Mevlana, Farabi, İzmir, Mesnevi.., Şifa, Yavuz Selim
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 14:30 - 18:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
  • Konum: Altay, Ermiş, Poyraz, Ünsal, 349.
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Sincan

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
  • Konum: Kızılçam, Ada, Kirazlı, Cevizli, Karadut, Mevlana, Eren, Erikli, Bağyolu, Yediveren, Çağla, Sur, Sarıçam, Sıla, Sandıklı, Şah, Yeşiltepe, Ilgın, Sarısalkım, Petunya, Kestane, Gülpare, Erguvan, Hacivat, Dönence, Zeytin
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

3 HAZİRAN 2026 ANKARA YENİMAHALLE ELEKTRİK KESİNTİSİ

Yenimahalle

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 09:30 - 11:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: PTT Lojmanları
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları

Yenimahalle

  • Tarih: 3 Haziran 2026 Çarşamba
  • Saat: 12:30 - 14:30 │ Süre: 2 saat
  • Konum: 1668, Karakeçili
  • Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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