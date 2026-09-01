Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 3 gündür kayıptı: Bilinci kapalı halde bulundu

3 gündür kayıptı: Bilinci kapalı halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak aranan 50 yaşındaki kişi, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu bulundu. Bilinci kapalı halde bulunan kişinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
3 gündür kayıptı: Bilinci kapalı halde bulundu

İzmir'in Bornova ilçesinde 29 Ağustos'tan itibaren kendisinden haber alınamayan 50 yaşındaki bir kişi için arama çalışması başlatıldı. Yakınlarının durumu jandarma ekiplerine bildirmesi üzerine harekete geçen güvenlik güçleri, kayıp kişinin izini sürmeye başladı.

KAYIP İHBARI VE ARAMA ÇALIŞMALARI

Jandarma ekipleri, kaybolan kişinin telefon sinyalinden yola çıkarak Çiçekliköy Mahallesi yakınlarında olduğunu değerlendirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD ekipleri yönlendirildi.

BİLİNÇSİZ HALDE BULUNDU

AFAD ekipleri, kayıp kişiyi aracının yakınında bilinci kapalı halde buldu. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

3 gündür kayıp olan küçük kız ülkesinin konsolosluğunu bulup ailesine kavuştu3 gündür kayıp olan küçük kız ülkesinin konsolosluğunu bulup ailesine kavuştu

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavi altına alınan kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve kayıp kişinin bulunma sürecine ilişkin detaylı incelemelerin devam ettiğini bildirdi.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Kayıp
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro