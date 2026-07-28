3 çocuk babası iş yerinde cansız olarak bulundu

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde bulunan Atatürk Caddesi üzerindeki bir pastanede akşam saatlerinde şüpheli bir ölüm olayı yaşandı. Pastane sahibi ve 3 çocuk babası olan 33 yaşındaki Kamil Kuş, eşi tarafından defalarca aranmasına rağmen telefonlara yanıt vermeyince aile içinde endişeye neden oldu.

PASTANEDE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Eşi, uzun süre ulaşamadığı kocasından şüphelenerek bir yakınından iş yerine gidip kontrol etmesini istedi. Pastaneye giden yakın, Kamil Kuş'u yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

CUMHURİYET SAVCISI İNCELEME BAŞLATTI

Olay yerine gelen Yayladağı Cumhuriyet Savcısı ve ekipler tarafından yapılan ilk incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi işlemleri kapsamında Yayladağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, pastanede meydana gelen şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Olayın intihar mı yoksa başka bir nedenle mi gerçekleştiği, yapılacak otopsi ve soruşturma sonucunda netlik kazanacak. Yetkililer, olayla ilgili tüm delilleri titizlikle inceliyor.

(AA)