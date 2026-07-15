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Halk TV Türkiye 3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı

3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan endemik inci kefali için uygulanan 3 aylık av yasağı bitti. Teknelerinin bakımını tamamlayan balıkçılar, sabaha karşı ağlarını yeniden mavi sularla buluşturdu.

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3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı

Van Gölü'nün endemik türü inci kefalini korumak amacıyla uygulanan 3 aylık av yasağı sona erdi. Teknelerini karaya çekerek bakım ve onarım çalışmalarını tamamlayan balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek ağlarını yeniden göle bıraktı.

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Van Gölü'nde üreme dönemine denk gelen 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında uygulanan av yasağının kalkmasıyla yeni sezon resmen başladı. Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefali, üreme döneminde tatlı sulara göç ederek akıntının tersine yüzüyor ve önüne çıkan engelleri zıplayarak aşıyor.

3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı - Resim : 2

KAÇAK AVCILIĞA KARŞI YOĞUN DENETİM

Yasak süresince göl üzerinde, karada ve havadan jandarma, polis, sahil güvenlik, ilçe belediyeleri zabıta ve Tarım Orman Müdürlüğü ekipleri kaçak avcılığın önlenmesi için yoğun denetim gerçekleştirdi. Her yıl binlerce kişinin ilgiyle takip ettiği inci kefalinin tatlı sulara göçü, bölge turizmine de önemli katkı sağlıyor.

3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı - Resim : 3

"AİLEMİ BALIKÇILIK YAPARAK GEÇİNDİRİYORUM"

20 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk babası İbrahim Arslan, ailesinin geçimini inci kefali avcılığıyla sağladığını söyledi.

3 aylık yasaktan sonra Van Gölü'nde beklenen an geldi, ağlar suya atıldı - Resim : 4

Arslan, "Uzun yıllardır balıkçılık yapıyorum. Ailemi balıkçılık yaparak geçindiriyorum. Bugün av yasağı sona erdi. 3 aylık yasak sürecinde teknelerimizin bakımını yaptık. Yasağın bitmesiyle birlikte ağlarımızı Van Gölü'ne attık. Umarım bereketli bir sezon geçiririz" dedi.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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