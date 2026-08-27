Halk TV Türkiye 3 ay önce mühürlenen imalathanede yangın çıktı: 3 iş yeri ve 1 aracı küle döndü

3 ay önce mühürlenen imalathanede yangın çıktı: 3 iş yeri ve 1 aracı küle döndü Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından 3 ay önce mühürlenerek faaliyetine son verilen boya imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 dükkana sıçradı, bir minibüs ve imalathane kullanılamaz hale geldi.

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