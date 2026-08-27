3 ay önce mühürlenen imalathanede yangın çıktı: 3 iş yeri ve 1 aracı küle döndü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından 3 ay önce mühürlenerek faaliyetine son verilen boya imalathanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler bitişikteki 3 dükkana sıçradı, bir minibüs ve imalathane kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 05.00 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi 20'nci Sokak’ta yer alan duvar boyası üretimi yapılan imalathanede çıktı. İçeride bulunan boyaların alev almasıyla yangın kısa sürede büyüyerek tüm imalathaneyi sardı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 8 araç ve 15 personelle alevlere müdahalede bulundu. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
3 İŞ YERİ ZARAR GÖRDÜ, BİR MİNİBÜS YANDI
Yangın sonucunda boya imalathanesi tamamen kullanılamaz hale geldi. İmalathaneden yükselen alevlerin sıçradığı çevredeki 3 iş yerinde de maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıktığı iş yerinin önünde park halinde duran 06 S 9198 plakalı minibüs de alevlerin hedefi olarak tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sardığı sanayi alanı dron ile havadan görüntülendi.
YAVRU KÖPEK İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI
Yangının sıçradığı noktalardan biri olan, imalathanenin bitişiğindeki oto tamirhanesinde mahsur kalan 'Kirli' isimli yavru köpek, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
3 AY ÖNCE BELEDİYE TARAFINDAN MÜHÜRLENMİŞTİ
Alevlere teslim olan ve çevresine zarar veren boya imalathanesinin yaklaşık 3 ay önce belediye ekiplerince faaliyetine son verilerek mühürlendiği belirlendi. Yetkililer, mühürlü yapıda çıkan yangının nedenine ilişkin inceleme başlattı. (DHA)