3 araç zincirleme kazaya karıştı: 1 yaralı

Çorlu-Çerkezköy'de meydana gelen kazada çevre yolunda meydana geldi. Çerkezköy’den Çorlu yönüne giden C.T.Y.’nin kontörlünü yitiren TIR, önünde ilerleyen Emine K. yönetimindeki hafif ticari araca çarptı.

SÜRÜCÜ ARAÇTA SIKIŞTI

Kazanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç da önünde seyreden S.B.'nin kullandığı TIR'a çarptı. Kazada sürücü Emine K. araçta sıkışarak yaralanırken, kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Emine K., ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Diğer yandan kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)