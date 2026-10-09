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Halk TV Türkiye 294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti

294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti

Bodrum'a yanaşan 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" adlı dev gemi, binlerce turisti ilçeye getirdi. Gemiden inen turistler, çarşıyı gezerek tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.

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294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti

Muğla'nın Bodrum ilçesi, kruvaziyer ile ilçeye gelen binlerce turisti ağırladı. Limassol Limanı'ndan hareket eden Bahama bayraklı, 294 metre uzunluğundaki "Brilliance Of The Seas" kruvaziyeri, Bodrum Limanı'na demirledi.

GEMİDE ÇOĞUNLUĞU ABD'Lİ 2 BİN 242 YOLCU VARDI

294 metrelik uzunluğuyla dikkat çeken dev gemi, çoğunluğu ABD'li olan 2 bin 242 yolcu ile 858 personelin bulunduğu 3 bini aşkın kişiyi ilçeye getirdi.

Pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından gemiden inen turistler, Bodrum çarşısını gezerek ilçenin tarihi ve turistik mekanlarını ziyaret etti.

294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti - Resim : 1

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BODRUM'DAN AYRILIP SANTORİNİ LİMANI'NA HAREKET EDECEK

Kentin atmosferini keşfeden turistlerin Bodrum'daki ziyareti, kruvaziyerin Santorini Limanı'na hareket etmesiyle sona erecek. Geminin ilçeden ayrılarak Yunanistan'ın turistik noktalarından Santorini'ye gideceği belirtildi. (AA)

294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti - Resim : 3

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Turist Gemi Bodrum
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