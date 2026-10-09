Halk TV Türkiye 294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti

294 metrelik dev gemi Bodrum'da! Binlerce turist çarşıya akın etti Bodrum'a yanaşan 294 metrelik "Brilliance Of The Seas" adlı dev gemi, binlerce turisti ilçeye getirdi. Gemiden inen turistler, çarşıyı gezerek tarihi ve turistik mekanları ziyaret etti.