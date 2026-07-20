28 gündür tutuklu TEMA gönüllüsünün oğlu anlattı: Annem örgütün adını ilk kez operasyonda duydu

Ankara'da 7-8 Temmuz'da gerçekleştirilen NATO Zirvesi öncesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 225 kişiden 178'i tutuklandı. Tutuklananlar arasında Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emel Memiş, gazeteci Yıldız Tar, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukatlar Semra Demir ve Kürşat Bafra'nın da yer aldığı akademisyenler, gazeteciler, avukatlar ve TEMA gönüllüleri de yer aldı. Operasyon kapsamında tutuklanan 10 TEMA gönüllüsü ise cezaevindeki 28'inci gününü doldurdu.

Tutuklanan isimler arasında TEMA Ankara İl Temsilcisi Nevzat Özer'in yanı sıra Ümit Özdemir, Zekai Atabay, Bircan Temiz, Birgül Öztekin, Fatma Didem Genç, Gül Özgür, Gül Banu Yürür ve Gamzeli Sorğun Seren de bulunuyor.

Olay, TEMA Vakfı'nın 3 Haziran'da Nallıhan Kuş Cenneti'ne düzenlediği geziyle başladı. Dönüş yolunda bir benzinlikte maden işçileriyle karşılaşan ve bu sırada jandarmanın kimlik kontrolüne takılan 41 TEMA gönüllüsü, bir süre sonra kendilerini Terörle Mücadele operasyonunun merkezinde buldu. 23 Haziran sabahı evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan gönüllülerden 10'u, aralarında "TKP/ML terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.

"BU ÖRGÜTÜN ADINI İLK KEZ DUYDUM"

Sincan Cezaevi'nde tutuklu bulunanlardan biri de 62 yaşındaki Gül Özgür. DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, Jandarmadaki ifadesine göre yaklaşık dokuz yıldır TEMA gönüllüsü olan Özgür, şimdi "TKP/ML terör örgütü" üyesi olmakla suçlanıyor. Özgür, jandarma sorgusunda "20 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesiyim. Benim bu örgütle alakalı hiçbir bilgim yoktur" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Özgür, 20 Temmuz'da Ankara 4'üncü Sulh Ceza Hâkimliği tarafından "silahlı terör örgütü üyesi" olduğu iddiasıyla tutuklandı. Tutuklama kararında ayrıca delillerin henüz tam olarak toplanmadığı ve Gül Özgür'ün "kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu" savunuldu.

Özgür'ün avukatlarının tutukluluğa karşı yaptığı itirazlar ise mahkeme tarafından reddedildi.

JANDARMAYA SORDU: YAVRUM ADI NEYDİ?

Gül Özgür'ün oğlu Kaan Özgür, annesinin hayatını doğaya ve torunlarına adamış bir insan olduğunu belirterek yöneltilen ağır suçlamaları kabul edemediklerini dile getirdi. Operasyon sabahı saat 05.30'da evlerine gelen jandarmanın suçlamasını duyduğunda annesinin büyük bir şaşkınlık yaşadığını anlatan Kaan Özgür, annesinin örgütün adını aklında tutamayarak jandarmaya "Yavrum adı neydi?" diye sorduğunu aktardı. Özgür, annesinin yaklaşık 40 yıldır yaşadığı mahallede çocuklara doğa ve çevre bilinci aşıladığını, boş zamanlarını bitkileri tanıyarak ve torunlarına eğitim vererek geçiren güler yüzlü bir insan olduğunu belirtti.

AĞIR HASTA EŞİ BAKIMA MUHTAÇ

Tutukluluk kararının sadece annesini değil, ailesini de ağır bir şekilde etkilediğini belirten Kaan Özgür, babasının ileri derecede kalp yetmezliği ve Parkinson hastalığı nedeniyle düzenli bakım ve desteğe ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, "Annemiz, yıllardır bu bakımın en önemli parçasıdır. Tutukluluk kararı bu nedenle yalnızca bir kişi üzerinde değil, ağır sağlık sorunları bulunan eşi üzerinde de ciddi sonuçlar doğurmaktadır" dedi.

Ailesinin soruşturmanın sağlıklı şekilde yürütülmesine itiraz etmediğini söyleyen Kaan Özgür, ancak emekli, sabit ikamet sahibi ve ağır sağlık sorunları bulunan eşinin bakımını üstlenen bir TEMA gönüllüsünün tutuksuz yargılanmasının hem hukuka hem de ölçülülük ilkesine daha uygun olacağını ifade etti.

TEMA Vakfı avukatı Süleyman Çetin ise dosyada kuvvetli suç şüphesi oluşturacak hiçbir delil bulunmadığının altını çizerek, "Elde kuvvetli suç şüphesi olarak nitelendirilebilecek hiçbir delil yok. İstihbari bir yanlışlık var. Kolluk da istihbari yanlışlığı kabul ediyor. Nedense savcılık ve sulh ceza hâkimlikleri bu yanlışlığı düzeltmiyor" dedi.