27 yıllık Pınar Selek davası yine ertelendi

Pınar Selek'in 27 yıldır süren Mısır Çarşısı davasında bir duruşma daha geride kaldı. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 8. duruşmasına çok sayıda hukukçu, siyasetçi, akademisyen ve aktivist katıldı.

Duruşmada İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile baro yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda baro avukatı hazır bulundu. DEM Parti Milletvekili Özgül Saki'nin yanı sıra Fransa'dan gelen avukatlar, aktivistler, La France Insoumise ve Fransız Komünist Partisi temsilcileri de duruşmayı takip etti.

Selek'in avukatı, Abdülmecit Öztürk hakkında verilen yakalama kararının kaldırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti ise yakalama kararlarının devam etmesine karar verdi. Duruşma, 5 Şubat 2027 saat 09.45'e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Pınar Selek'in yargılandığı Mısır Çarşısı davası, 9 Temmuz 1998'de İstanbul'daki Mısır Çarşısı'nda meydana gelen patlamanın ardından başladı. Patlamada 7 kişi yaşamını yitirdi, 127 kişi yaralandı.

Selek, olaydan iki gün sonra gözaltına alınarak “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı.

Davanın farklı aşamalarında hazırlanan bilirkişi raporlarında patlamanın bomba nedeniyle değil, gaz kaçağı sonucu meydana geldiği yönünde değerlendirmeler yapıldı.

Yaklaşık 2,5 yıl cezaevinde kalan Selek, daha sonra tahliye edildi. Hakkında 2006, 2008, 2011 ve 2014 yıllarında olmak üzere dört ayrı beraat kararı verildi. Ancak Yargıtay'ın bozma kararları sonrasında dava yeniden görüldü. Yeni duruşmayla birlikte 27 yıllık dava sürecinde bir kez daha karar çıkmadı.