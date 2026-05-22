26 yıl önce öldürülmüştü: Çağla Tuğaltay cinayetinde bir fethi kabir daha!

Faili meçhul cinayet dosyaları yeniden açılmaya başlandı. Gülistan Doku soruşturması yakınlarını kaybedenler için bir umut ışığı doğurdu. Şişli'deki evinde ölü bulunan 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay'ın cinayetine ilişkin soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Tuğaltay ailesinin talebi üzerine ölen 4 kişi hakkında fethi kabir kararı alınmıştı.

DNA ÖRNEĞİ ALINDI

Soruşturma kapsamında ilk olarak, o dönem Tuğaltay ailesinin komşusu olduğu belirtilen Lütfi Şerbetçi’nin mezarı açıldı. Devam eden çalışmalarda ikinci feth-i kabir Feriköy Mezarlığı’nda yapıldı. Ahmet Baki Mertgenç'in mezarı açılarak DNA örneği alındı.

Soruşturma kapsamında bugün Feriköy Mezarlığı'nda bulunan İsmail Hakkı Çenberli ile Fehmi Seç'in mezarlarının da açılması bekleniyor. Alınan DNA örneklerinin dosyada bulunan biyolojik bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi.

Fethi kabir sırasında Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kriminal ekipleri, Adli Tıp doktoru ve savcı mezarlıkta bulunurken, aileden kimse mezarlığa gelmedi. (DHA)