Barajların mayıs karnesi zayıf: İstanbul'da yağışlar erken kesildi, beklenen etkiyi vermedi

İSKİ'nin 26 Mayıs verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,63 seviyesinde ölçüldü. Nisan sonunda yüzde 70,93 olan doluluk, mayısın 26 gününde yalnızca 0,70 puanlık bir artış gösterebildi. Geçen yıl mayıs sonunda yüzde 76'yı aşan barajlar bu yıl yaklaşık 5 puan geride geride kaldo. İstanbul son 10 yılın en zayıf mayıs kapanışlarından biriyle yaz aylarına adım atıyor.

İstanbul barajlarında mayıs ayı fiilen sona erdi. Doluluk oranı 26 Mayıs itibarıyla yüzde 71,63 olarak kaydedildi. Bir önceki gün yüzde 71,72'ye çıkan oran, bugün 0,09 puan geri vererek 22 Mayıs'taki seviyeye döndü.

Son beş günde oran yüzde 71,63 ile 71,72 arasında bir bant içinde dalgalanıyor; barajlara gelen su, artan tüketim ve buharlaşmayla azalıyor.

Mayıs ayının bütününe bakıldığında İstanbul barajlarının neredeyse hiç su kazanmadığı görülüyor. 30 Nisan'da yüzde 70,93 olan oran, 26 günde sadece 0,70 puan yükselebildi. Normalde yılın ilk yarısında barajları besleyen son yağış penceresi olan mayıs, bu yıl İstanbul'a beklenen katkıyı sağlayamadı. Geçen yıl mayıs sonunda doluluk yüzde 76'yı aşmıştı.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (26 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %96,33

Darlık Barajı: %91,65

Elmalı Barajı: %95,62

Terkos Barajı: %59,61

Alibey Barajı: %65,89

Büyükçekmece Barajı: %54,66

Sazlıdere Barajı: %43,88

Istrancalar Barajı: %32,51

Kazandere Barajı: %57,55

Pabuçdere Barajı: %55,75

MAYIS İSTANBUL'A SU KATAMADI

İstanbul barajlarında mayıs ayı boyunca doluluk oranı neredeyse hiç kıpırdamadı. 30 Nisan'da yüzde 70,93 olan oran, 26 günde sadece 0,70 puan artarak 71,63'e çıkabildi. Normalde yılın ilk yarısında barajları besleyen son yağış penceresi olan mayıs, bu yıl beklenen katkıyı sağlayamadı.

Bunun temel sebebi, mayıs ortasından itibaren artan tüketim ve buharlaşmanın gelen yağışları neredeyse birebir dengelemesi ve mayıs ayının sonuna doğru yağışların dinmesi.

Günlük su tüketimi kış aylarında 2,8-3 milyon metreküp civarında seyrederken, mayısla birlikte yukarı yönlü hareket ediyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıktığı günlerde buharlaşma kayıpları da hızlanıyor. Barajlara su girse bile aynı hızla çıkıyor.

Mevcut su miktarı yaklaşık 622 milyon metreküp. Günlük ortalama 3 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde bu stok yaklaşık 207 günlük su anlamına geliyor. Bu su miktarı Melen ve Yeşilçay regülatörlerinden verilen su le destekleniyor.

Geçen yıl mayıs sonunda İstanbul barajlarındaki doluluk yüzde 76'yı aşıyordu. Bu yıl aynı dönemde oran yaklaşık 5 puan daha düşük. Geçen yılın bu görece güçlü başlangıcına rağmen İstanbul, yılın ikinci yarısında tarihi bir erime yaşamış ve Aralık'ta yüzde 17,12'ye kadar gerilemişti. Bu yılın başlangıç noktasının daha zayıf olması, yazın su yönetiminde daha erken ve daha sıkı önlemler gerektirebileceğine işaret ediyor.

Haziran'ın ilk haftalarında etkili bir yağış dalgası gelmezse, İstanbul'un yaz su bütçesi geçen yıldan daha dar bir marjla yönetilmek zorunda kalacak.

BARAJ DOLULUK ORANLARI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusu ve yıllık su tüketiminin tüm baraj kapasitesini geçmesi, doluluk oranlarını yalnızca bir istatistik olmaktan çıkarıp kentin günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir gösterge haline getiriyor. Yaz aylarında tüketim zirve yaparken barajlardaki her puanın karşılığı milyonlarca kişi için somut.

DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Bir barajda biriken su hacmi, o barajın maksimum depolama kapasitesine bölünüp yüzle çarpılıyor. Ortaya çıkan yüzdelik değer doluluk oranı. Yağışlar, şehrin su tüketimi, buharlaşma ve mevsimsel koşullar bu oranı günlük olarak değiştiriyor. İstanbul gibi kronik su açığı yaşayan kentlerde bu veri hem anlık durumu hem de aylık su bütçesini okumanın temel aracı.

AKTİF DOLULUK İLE TOPLAM DOLULUK NEDEN FARKLI?

Barajın dip kısmında kalan ve fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye aktarılamayan su, ölü hacim olarak tanımlanıyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da içerirken, aktif doluluk yalnızca musluklara gerçekten ulaştırılabilecek suyu gösteriyor. Su yönetimi kararlarının dayanağı her zaman aktif doluluk rakamı.

YAZ ÖNCESİ İSTANBUL BARAJLARINDA HEDEF ORAN KAÇTIR?

Uzmanlar yazı rahat geçirebilmek için genel doluluk oranının en az yüzde 70'te olmasını şart koşuyor. Ancak bu asgari güvenlik çizgisi; rahat bir yaz için yüzde 80-90 bandı gerekiyor. İstanbul'un yıllık tüketimi tüm barajların toplam kapasitesini aştığından kent zaten Melen ve Yeşilçay gibi dış havza kaynaklarına yapısal olarak bağımlı. Yüzde 70'in hemen üzerinde kalmak, güvenli görünse de yaz boyunca dar bir tampon bölgeyle ilerlemek anlamına geliyor.

BARAJLARDAKİ SU AZALDIĞINDA NE OLUR?

Su seviyesi geriledikçe etkiler adım adım ağırlaşıyor. Önce şebeke baskısı düşüyor, üst katlara su çıkmakta zorlanılıyor. Ardından belirli saatlerde ya da bölgelerde planlı kesintiler başlıyor. Kritik eşiğin çok altına inildiğinde tarımsal kısıtlamalar ve olağanüstü tedbirler gündeme geliyor. İstanbul bu sürecin en ağırını 2025 Aralık'ında yaşadı; doluluk yüzde 17,12'ye kadar gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamıyla içme ve kullanma suyu temini için çalışıyor; tarımsal sulama veya enerji üretimindeki payları ihmal edilebilir düzeyde. Ömerli Anadolu Yakası'nın omurgası, Terkos ve Büyükçekmece Avrupa Yakası'nın ana kaynakları. Bu barajlardan çekilen su İSKİ arıtma tesislerinde işlendikten sonra kentin şebekesine veriliyor.