Ankara barajları 6 ayda yüzde 40 doldu

ASKİ'nin 26 Mayıs verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 47,51'e, aktif doluluk yüzde 41,40'a yükseldi. Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandına artık yalnızca 2,5 puanlık mesafe kaldı. Mayıs ayında barajlara 107 milyon metreküpü aşan su girişi yaşandı; bu rakam geçen yılın aynı ayının 3,1 katına ulaştı.

Ankara barajlarındaki yükseliş trendi hız kesmeden devam ediyor. ASKİ'nin son açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 47,51, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 41,40 seviyesine çıktı. Bir önceki gün toplam yüzde 47,21, aktif yüzde 41,07 olan rakamlar, 24 saatte sırasıyla 0,30 ve 0,33 puanlık artış gösterdi.

Barajlardaki toplam su miktarı 691 milyon metreküpe ulaştı. Aktif kullanılabilir su ise 539 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı tarihinde barajlarda 435 milyon metreküp su bulunuyordu, aktif su ise yalnızca 246 milyon metreküptü.

Bir yıllık fark toplam suda 256 milyon metreküp, aktif suda ise 293 milyon metreküplük bir artışa karşılık geliyor. Başkentin aktif su rezervi geçen yılın 2,2 katına çıkmış durumda.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (25 MAYIS 2026)

Çamlıdere Barajı: %41,72

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %84,65

Eğrekkaya Barajı: %81,50

Çubuk 2 Barajı: %71,43

Kavşakkaya Barajı: %71,01

Kurtboğazı Barajı: %33,41

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

Kaskad sistemin üst basamaklarında Akyar ve Eğrekkaya yüzde 80'in üzerinde seyrini koruyor. Kavşakkaya yüzde 71,01'e çıkarak ilk kez yüzde 70 barajını geçti. Kurtboğazı yüzde 33,41 ile yavaş ama istikrarlı biçimde yükseliyor.

MAYIS ANKARA'NIN SU BÜTÇESİNİ YENİDEN YAZDI

2026 mayıs ayında Ankara'da barajlara 107,7 milyon metreküp su aktı. Geçen yılın aynı ayında bu rakam 34,8 milyon metreküpte kalmıştı. Bu yılki su girişi geçen yılın 3,1 katına ulaştı. Yılın başından bu yana toplam su girişi ise 672 milyon metreküpü geçiyor, 2025'in ocak-mayıs döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı.

Kentin omurgasını oluşturan Çamlıdere, 25 Mayıs itibarıyla yüzde 41,72 doluluğa ulaştı. 1 milyar 108 milyon metreküplük kapasitesiyle Ankara'nın su sisteminin belirleyicisi olan bu barajda şu an 462 milyon metreküp su bulunuyor. Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandına yaklaşık 8 puan, yani kabaca 90 milyon metreküplük bir mesafe kaldı.

ASKİ verilerine göre 26 Mayıs'ta Ankara'ya toplam 1 milyon 368 bin metreküp su verildi. Bu suyun 518 bin metreküpü Çamlıdere'den, 429 bin metreküpü Kurtboğazı'ndan, 310 bin metreküpü ise Kesikköprü'den çekildi. Aktif kullanılabilir su miktarı olan 539 milyon metreküp günlük tüketime bölündüğünde, Ankara'nın yaklaşık 394 günlük su rezervi olduğu görülüyor. Geçen yıl bu rakam 172 gün civarındaydı.

Kaskad yapıda yukarı havzadaki barajların güçlenmesi, alt basamaklara su transferinin hızlanacağı anlamına geliyor. Kavşakkaya'nın yüzde 71'e, Eğrekkaya'nın yüzde 81,50'ye çıkması, önümüzdeki günlerde Kurtboğazı'na ve dolayısıyla İvedik Arıtma Tesisi'ne daha yoğun su akışı bekleneceğini gösteriyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'nın 9 barajdan oluşan kaskad su sistemi, birbirine bağlı yapısıyla herhangi bir halkadaki zayıflığın tüm kente yansıdığı bir mekanizmaya sahip. Doluluk oranları yalnızca anlık su stoğunu değil, önümüzdeki aylardaki su bütçesini de şekillendiriyor.

DOLULUK ORANI NASIL BELİRLENİYOR?

Barajda biriken suyun o barajın maksimum kapasitesine bölünüp yüzle çarpılmasıyla elde edilen yüzdelik değer, doluluk oranını oluşturuyor. Yağışlar, kar erimeleri, günlük tüketim ve buharlaşma bu rakamı sürekli değiştiriyor. Ankara gibi milyonluk kentlerde su yönetimi kararlarının temel dayanağı olarak her gün takip ediliyor.

TOPLAM DOLULUK İLE AKTİF DOLULUK NEDEN FARKLI RAKAMLAR VERİYOR?

Barajın dibinde kalan ve fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye aktarılamayan su, ölü hacim olarak adlandırılıyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da sayarken, aktif doluluk yalnızca musluklara gerçekten ulaştırılabilecek suyu ölçüyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 47,51 iken aktif doluluk yüzde 41,40; aradaki fark ölü hacimden kaynaklanıyor.

ANKARA BARAJLARINDA YAZ ÖNCESİ HEDEF DOLULUK ORANI KAÇ?

Toplam dolulukta yüzde 30 kritik eşik, aktif dolulukta yüzde 20 alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam yüzde 40-50 bandına ulaşılması hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık ihtiyacın yaklaşık 3 katı olduğundan yüzdeler düşük görünse bile mutlak su miktarı ciddi bir stoğu temsil edebiliyor. Yine de belirleyici olan her zaman aktif kullanılabilir su miktarı.

SU SEVİYESİ DÜŞTÜĞÜNDE ANKARA'DA NELER YAŞANIR?

Doluluk düştükçe sırasıyla şebeke baskısında azalma, üst katlarda su kesintisi, ardından planlı dönüşümlü kesintiler gündeme geliyor. Ankara bu sürecin en ağırını 2025 Aralık'ında yaşadı; aktif doluluk yüzde 1,60'a gerilemiş ve barajlar fiilen tükenme noktasına gelmişti. O dönemde acil tedbirler ve sıkı tasarruf önlemleri devreye alınmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLA KULLANILIYOR?

Ankara'nın barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlıyor. Kesikköprü Barajı bunun istisnası; Kızılırmak üzerindeki bu yapı aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de mevcut. Kentin su yükünün büyük bölümünü omuzlayan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan Ankaralıların musluklarına veriliyor.