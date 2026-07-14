26 ilde göçmen kaçakçılığı operasyonu: 57 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, göçmen kaçakçılığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında jandarma ekiplerince 26 ilde operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 57 şüpheli yakalandı.

43 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, adli makamlara sevk edilen 57 şüpheliden 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Geriye kalan 14 şüpheli hakkında ise adli kontrol şartı uygulandı.

İnsansız hava araçlarının havadan destek verdiği çalışmalarda, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 282 araç ile 22 adet bot ve bot motoruna ele geçirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"26 ilde "Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele" kapsamında Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 43'ü tutuklandı.14'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İnsansız Hava Araçları (JİHA) ile havadan, İl Jandarma Komutanlıkları; Asayiş, Otoyol ve Komando timlerince karadan yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda;

-282 araç ile

-22 bot ve bot motoru ele geçirildi.

Üstün teknolojilerden ve gelişmiş izleme-denetim sistemlerinden yararlanılarak yasa dışı göç yollarını teşvik eden ve organize eden yapılara karşı hem sahada hem de hukuki zeminde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." (DHA)