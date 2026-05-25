İZSU açıkladı: Su kesintileri bugün 8 ilçeyi etkiliyor
İzmir'de 25 Mayıs Pazartesi günü 8 ilçede 9 mahallede su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü sabah saatlerinde gerçekleşecek; Karabağlar'daki kesinti 11 Haziran'a kadar süren branşman yenileme çalışması kapsamında öğleden sonra olacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
25 MAYIS 2026 İZMİR SU KESİNTİLERİ
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü İzmir'in 8 ilçesinde 9 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Dikili (1)
- Foça (1)
- Karabağlar (1)
- Karşıyaka (1)
- Menderes (1)
- Ödemiş (1)
- Selçuk (1)
- Urla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Aliağa
- Balçova
- Bayındır
- Bayraklı
- Bergama
- Beydağ
- Bornova
- Buca
- Çeşme
- Çiğli
- Gaziemir
- Güzelbahçe
- Karaburun
- Kemalpaşa
- Kınık
- Kiraz
- Konak
- Menemen
- Narlıdere
- Seferihisar
- Tire
- Torbalı
25 MAYIS 2026 İZMİR DİKİLİ SU KESİNTİSİ
Dikili
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:45 - 11:45 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çandarlı, 181 Sokak
- Sebep: Ana Boru Arızası
25 MAYIS 2026 İZMİR FOÇA SU KESİNTİSİ
Foça
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:44 - 10:30 │ Süre: 46 dakika
- Konum: Atatürk │ Fevzipaşa
- Sebep: Branşman Arızası
25 MAYIS 2026 İZMİR KARABAĞLAR SU KESİNTİSİ
Karabağlar
- Tarih: 15 Mayıs 2026 Cuma - 11 Haziran 2026 Perşembe (28 iş günü, pazar günleri, arefe günü ve 4 günlük Kurban Bayramı günleri hariç)
- Saat: 13:00 - 16:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Basın Sitesi
- Sebep: Branşman Yenileme Çalışması
25 MAYIS 2026 İZMİR KARŞIYAKA SU KESİNTİSİ
Karşıyaka
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:21 - 10:21 │ Süre: 1 saat
- Konum: Alaybey, 1683 Sokak
- Sebep: Ana Boru Arızası
25 MAYIS 2026 İZMİR MENDERES SU KESİNTİSİ
Menderes
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Cüneytbey
- Sebep: Ana Boru Arızası
25 MAYIS 2026 İZMİR ÖDEMİŞ SU KESİNTİSİ
Ödemiş
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:36 - 12:00 │ Süre: 2 saat 24 dakika
- Konum: Çaylı
- Sebep: Ana Boru Arızası
25 MAYIS 2026 İZMİR SELÇUK SU KESİNTİSİ
Selçuk
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:45 - 11:00 │ Süre: 2 saat 15 dakika
- Konum: Çamlık
- Sebep: Bağlantı Çalışması
25 MAYIS 2026 İZMİR URLA SU KESİNTİSİ
Urla
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:34 - 11:34 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çamlıçay
- Sebep: Ana Boru Arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi