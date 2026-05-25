BEDAŞ ve AYEDAŞ'tan İstanbul'a Pazartesi uyarısı: Kesinti yaşayacak noktalar belli oldu
İstanbul'da 25 Mayıs Pazartesi günü 8 ilçede 11 noktada elektrik kesintisi planlandı. Kesintiler sabah 09:30'dan itibaren başlıyor; Tuzla'da 4,5 saat, Ataşehir ve Kadıköy'de 3,5 saat sürecek kesintiler günün en uzunları arasında yer alıyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü İstanbul'un 8 ilçesinde 11 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (1)
- Ataşehir (3)
- Bayrampaşa (1)
- Çekmeköy (1)
- Kadıköy (2)
- Maltepe (1)
- Sultanbeyli (1)
- Tuzla (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Ümraniye
- Üsküdar
- Zeytinburnu
25 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Anadolu – Amiral, Fatmagül, Hoşdere, Mareşal Fevzi Çakmak, Tayfur │ Atatürk – Tevhid
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
25 MAYIS 2026 İSTANBUL ATAŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ataşehir
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Süleyman, Kanaryam, Yurtsever, Ulubatlı Hasan, 19 Mayıs
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 10:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Sedef
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Ataşehir
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ali Kuşçu
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
25 MAYIS 2026 İSTANBUL BAYRAMPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bayrampaşa
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Yıldırım – Kızılırmak
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
25 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇEKMEKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çekmeköy
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 12:00 - 14:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Türbe, Lületaşı, Mazlum, Yudum, Atatürk, Ünal, Kıvılcım, Ayder, 19 Mayıs
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
25 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 13:00 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Konuralp, Gazi Mehmetçik, Fuatpaşa, Dalyan Aralığı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kadıköy
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 13:30 │ Süre: 3 saat 30 dakika
- Konum: Beyazleylaklı, Itırlı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
25 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:30 │ Süre: 3 saat
- Konum: Narlıdere, Demet, Zambak, Başöğretmen, Madenci, Doğuşkent, Nehir, Nihatbey Çıkmazı
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
25 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Şenlik, Minber, Bayram, Konarı, Spor Yolu, Şair, Gülyolu, Bosna, Mimar Sinan, Gülhatmi, Müfreze, Günebakan, Reyhanoğlu, Yenice, Kerkük, Bakkaloğlu, Küçük, Dürüst, Süreyya Paşa, Piri Reis, Mühürdar, Beyazgül, Çetinkaya, Hikmetyar, Basra, Bayır, Gülbağı, Ammar, Talha, Sevim, Aziz, Okumuş, Çardak, Asya, Harika, Esenler, Pala, Ferhat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
25 MAYIS 2026 İSTANBUL TUZLA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Tuzla
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 14:00 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Olgun, Umutlu, İzzet Kabadayı, Yeşilvadi, Vadi, Arasta, Temmuz, Atlas, Kardeş, Musa, Gürpınar, Gülçin, Yazma, Yeşilpınar, Turna, Gönülay, Bahçeler
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi