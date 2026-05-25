İstanbul son 10 yılın en zayıf üçüncü mayıs sonu doluluk oranıyla yaza giriyor. İSKİ'nin 25 Mayıs verilerine göre İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 71,72 seviyesinde ölçüldü. Nisan sonunda yüzde 70,93 olan oran, mayısın 25 gününde yalnızca 0,79 puanlık bir artış gösterebildi. Geçen yılın aynı döneminde doluluk yüzde 77,78 ile bu yılın yaklaşık 6 puan üzerindeydi.

İstanbul barajlarındaki su miktarı 24 Mayıs itibarıyla 622,47 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti. Uzmanların yaz öncesi güvenli eşik olarak belirlediği yüzde 70'in üzerinde kalınması olumlu olsa da doluluk oranı güven vermek için hala sınıra çok yakın.

Son bir yıllık ay sonu doluluk eğrisi, İstanbul'un yaşadığı sarsıntıyı net biçimde yansıtıyor. Mayıs 2025'te yüzde 76 doluluk oranında olan barajlar, yaz boyunca erime sürecine girmiş ve Kasım-Aralık'ta yüzde 18'e kadar gerilemişti. Ocak'tan itibaren başlayan toparlanma Nisan sonunda yüzde 70,93'e taşımıştı. Mayıs ayı ise bu toparlanmaya kayda değer bir katkı yapamadı.

Mayıs bazında son 10 yılın en yüksek seviyeleri 2018 ve 2019'da yüzde 87 civarında gözlemlenmişti. Geçen yıl ise doluluk oranı aynı tarihte yüzde 77,78 ölçülmüştü. Bu yılki yüzde 71 seviyesi, 2023'teki rekor düşük yüzde 49 ve 2020'deki yüzde 67'nin ardından son 10 yılın en zayıf üçüncü mayıs sonu değeri oldu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI (25 MAYIS 2026)

Ömerli Barajı: %96,33

Darlık Barajı: %91,76

Elmalı Barajı: %95,94

Terkos Barajı: %59,61

Alibey Barajı: %65,79

Büyükçekmece Barajı: %54,84

Sazlıdere Barajı: %44,02

Istrancalar Barajı: %33,90

Kazandere Barajı: %57,94

Pabuçdere Barajı: %56,09

MAYIS NEDEN BEKLENENİ VEREMEDİ?

İstanbul barajlarının 25 Mayıs görünümünde en dikkat çekici veri, bir aylık sürede doluluk oranının neredeyse hiç kıpırdamamış olması. 30 Nisan'da yüzde 70,93 olan oran, 25 günde yalnızca 0,79 puan artarak 71,72'ye çıkabildi. Normalde yılın ilk yarısında barajları besleyen son yağış penceresi olan mayıs ayı, bu yıl İstanbul'a beklenen katkıyı sağlayamadı.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması, günlük su tüketimini önemli derecede artıyor. Yazın 3,5 milyon metreküpü aşan tüketim, mayıs ortasından itibaren yükselişe geçiyor. Aynı zamanda buharlaşma kayıpları da mayısla birlikte hızlanıyor. Bu iki etki, yağışlar olsa bile barajlara net katkısını sıfıra yakın bir düzeye indirmiş görünüyor.

Barajlarda mevcut su miktarı olan 622 milyon metreküp, günlük ortalama 3 milyon metreküplük tüketime bölündüğünde yaklaşık 207 günlük su anlamına geliyor. Ancak bu hesap Melen ve Yeşilçay regülatörlerinin desteğini içermiyor, hesaba katıldığında ise süre uzuyor.

Geçen yılın aynı döneminde İstanbul yüzde 77,78 doluluk oranı ile çok daha güçlü bir mayıs sonu tablosu çizmişti. Buna rağmen yılın ikinci yarısında barajlar yüzde 18'e kadar gerilemişti. Bu yıl başlangıç noktasının 6 puan daha düşük olması, yazın su yönetiminde daha erken ve daha sıkı önlemler gerektirebileceğine işaret ediyor.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

İstanbul'un 16 milyonu aşan nüfusu ve yıldan yıla artan su tüketimi, baraj doluluk oranlarını yalnızca teknik bir gösterge olmaktan çıkarıp günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getiriyor. Yaz aylarında tüketimin günlük 3,5 milyon metreküpü aştığı dönemlerde barajlardaki her puan, milyonlarca kişiyi doğrudan etkileyen bir denge unsuru.

BARAJ DOLULUK ORANI NE ANLAMA GELİYOR?

Bir barajda o an biriken suyun, barajın azami kapasitesine bölünmesiyle elde edilen yüzdelik değer doluluk oranını oluşturuyor. Yağış miktarı, kentsel tüketim, buharlaşma ve mevsimsel koşullar bu oranı günlük olarak değiştiriyor. İstanbul gibi kronik su açığıyla yaşayan kentlerde bu veri, hem günün hem de önümüzdeki ayların su bütçesinin temel göstergesi.

TOPLAM DOLULUK ORANIYLA AKTİF DOLULUK ORANI NEDEN ÖRTÜŞMÜYOR?

Barajlardaki suyun tamamı şehre verilebilir nitelikte değil. Barajın dip kısmında kalan ve fiziksel nedenlerle pompalanıp şebekeye aktarılamayan bölüm ölü hacim olarak adlandırılıyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da hesaba katarken, aktif doluluk sadece gerçekten şebekeye verilebilecek suyu ölçüyor. Su yönetimi kararlarında belirleyici olan her zaman aktif doluluk.

İSTANBUL BARAJLARINDA YAZ ÖNCESİ HEDEF DOLULUK ORANI KAÇ?

Uzmanlar yaz aylarına girilmeden önce genel doluluk oranının en az yüzde 70'te olması gerektiğini vurguluyor. Ancak bu eşik yalnızca asgari güvenlik sınırı; rahat bir yaz geçirmek için yüzde 80-90 bandı hedefleniyor. İstanbul'un yıllık su tüketimi tüm barajların toplam kapasitesini aştığı için kent zaten Melen ve Yeşilçay regülatörlerine yapısal olarak bağımlı. Bu nedenle yüzde 70'in hemen üzerinde kalmak, güvenli görünse de aslında dar bir marjla yaz geçirmek anlamına geliyor.

DOLULUK DÜŞTÜĞÜNDE İSTANBUL'DA NELER YAŞANIR?

Su seviyesi geriledikçe etkiler kademeli olarak ağırlaşıyor. İlk aşamada şebeke baskısı düşüyor ve üst katlara su çıkması zorlaşıyor. Ardından belirli saatlerde ya da ilçelerde planlı kesintiler gündeme geliyor. Kritik eşiğin çok altına inildiğinde tarımsal kısıtlamalar ve olağanüstü önlemler devreye giriyor. İstanbul Aralık 2025'te yüzde 17,12'ye kadar gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

İSTANBUL BARAJLARINDAKİ SU NE AMAÇLA KULLANILIYOR?

İstanbul'un 10 barajı neredeyse tamamıyla içme ve kullanma suyu sağlamak amacıyla işletiliyor; tarımsal sulama veya enerji üretimindeki payları son derece sınırlı. Ömerli Barajı Anadolu Yakası'nın omurgasını oluşturuyor, Terkos ve Büyükçekmece ise Avrupa Yakası'nın temel su kaynakları. Bu barajlardan çekilen su İSKİ'ye bağlı arıtma tesislerinde işlendikten sonra kentin şebekesine veriliyor.