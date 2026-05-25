Bugün Bursa'nın 10 ilçesinde 45 noktada elektrik kesiliyor: 8 saate kadar uzayacak
Bursa'da 25 Mayıs Pazartesi günü 10 ilçede 45 noktada elektrik kesintisi yaşanacak. Kesintilerin büyük bölümü sabah ve öğle saatlerinde planlanırken Mustafakemalpaşa'da 6,5 saat, Nilüfer'de ise 8 saate varan uzun süreli kesintiler öne çıkıyor.
25 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Gemlik (6)
- İnegöl (7)
- Karacabey (12)
- Mudanya (2)
- Mustafakemalpaşa (1)
- Nilüfer (3)
- Orhangazi (5)
- Osmangazi (3)
- Yenişehir (2)
- Yıldırım (4)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Gürsu
- Harmancık
- İznik
- Keles
- Kestel
- Orhaneli
25 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:30 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Haydariye, 3 Nolu Haydariye, 23 Nolu Haydariye, 21 Nolu Haydariye, 22 Nolu Haydariye, 2 Nolu Haydariye
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Balıkpazarı, Alemdar
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kayhan, Yakup Çavuş, İmam Hatip Lisesi, Alemdar
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Halitpaşa, Alemdar
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Eşref Dinçer, Kemer, Erikli, Akburçak, Engin, Özgün, Bağcı, Özkan, Okullu, İbadet
- Sebep: Abone Bağlama
Gemlik
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Eşref Dinçer, 458 Nolu, 127. İsimsiz, 363, 384 Nolu, 383 Nolu, 469 Nolu, 385 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
25 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:00 - 16:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Cumhuriyet, Keklik, Alapınar, Atılgan, Gazi Atatürk, Atmaca, Doğa, Alanyurt, Topuz, Beyzade, Aktar, Diyar, Battal, Akçora, Asya, Aytaşı, Mareşal Fevzi Çakmak, Mertcan, Dirikoç, Fikir, Devran, Yüce
- Sebep: Bina OG Şalt Bakım
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:30 - 19:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniyörük, 1907.
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:30 - 19:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Tokuş
- Sebep: OG Hat Bakım
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu, Yeni İpekyolu, Yeni Çiğdem, Yeni Seyran, Yeni Gelincik, Yeni Seçkin, Yeni Petek
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu, Yeni Işık, Yeni Şirin, Eskişehir, Çilek, 1.Cemre
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurşunlu, Çilek, Bahçeli
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Hilmiye, Hilmiye Şehit Ali Rıza Atalay
- Sebep: Abone Bağlama
25 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Tavşanlı, Bandırma, 97., 135., Halil Kurt, Balık Hali, 141., 2031, 62., 131., Bursa, İ.Hakkı Bilgin, Nuri Katar, Şehit Kemal Köse, 95., 76., 60., Cami, 85., Turan Özek, Runguçpaşa, 139, Karacaahmet, İsmet Arı, 93., 89., 2033
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Mecidiye, 50., Karacaahmet, Muhtar Hasan Kınalıoğlu, 107., 105.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Canbalı, 299., Bursa, 175., 216., 241., Bağlar, 163., 169., Runguçpaşa Çıkmaz, 104., Zincirli Kuyu, 174, Bandırma Yolu, 173., 183., 108, 171., 179., 14 Eylül, 167., 181., 172, 170., 66., 102., 106, 100., 166., 161.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Karacaahmet, Şükrü Keskin, Bursa, 97., Ihlamur, 103., Runguçpaşa, 66., 101., İsmet Arı, 141., Nuri Katar, Turan Özek, 435, Karacaahmet, 58., 68., 143., 105.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yenice, 107., 151., 68., 66., İsmet Arı, 58., Şükrü Keskin, 109., 105., Karacaahmet, Bursa
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Gazi, 143., 214., Okul, 137., 191., 212., 153., 147., 90., Şükrü Keskin, 92., 129, Ortaokul, 96., 296.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Sırabademler, 197., 164., 129, Şükrü Keskin, 151, 147., 237., Hakan Sepetçi, 14 Eylül, Ortaokul, 165., 86., 148, 128, 220., 82., 143., 218., 153., 88., Şehit Kemal Köse, Runguçpaşa, 216., 137., 84., Bağlar
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Yeni, 264., 241.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Tabaklar, 87., 83., Bandırma, Hüsnü Eken
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Nasrettin, 68., 113., Karacaahmet, 54., Bursa, 109., Runguçpaşa, 151., Bağlar, 66., 64., Ş. Ahmet Demirkurt, 52.
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Drama, 119., 14 Eylül, Adliye, İ.Hakkı Bilgin, Hasan Yurt, 129, Mustafa Çorlu, Ortaokul
- Sebep: Ağaç Kesim
Karacabey
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:30 - 13:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Runguşpaşa, 119.
- Sebep: Ağaç Kesim
25 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ülkü, 41.Ülkü, 23.Ülkü, 1.Ülkü, 3.Ülkü, 33.Ülkü, 24.Ülkü, 21.Ülkü, 31.Ülkü, 14.Ülkü, 18.Ülkü, 39.Ülkü, 36.Ülkü, 19.Ülkü, 15.Ülkü, Gümüş, 4.Ülkü, 35.Ülkü, 2.Ülkü, Gölet, 1.Mudanya Yolu, Fındık
- Sebep: Abone Bağlama
Mudanya
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mürsel
- Sebep: Abone Bağlama
25 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 15:30 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Tatkavaklı, Tatkavaklı Derecik, Vehbi Koç, Tatkavaklı Halilağa, Cami, Tatkavaklı Okul, Nebioğlu, Tatkavaklı Şehit Serdar Kuzu, Kahveciler, Atlılamba, Kaymak
- Sebep: AG Direk Deplase
25 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kızılcıklı, Mehmet Akif Ersoy(600), Orhangazi(600), Osmangazi(600)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Minareliçavuş, 103.(290)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Görükle, Orkide(490)
- Sebep: Pano Bakımı
25 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:00 - 09:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Arapzade, Fındıklı 4 Nolu, Hamzalı Yolu 3 Nolu, Hamzalı Yolu 2 Nolu, Fındıklı 1 Nolu, Fevzi Efendi 3 Nolu, Fındıklı 2 Nolu, Hamzalı Yolu 4 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Camiikebir, İbrahim Çavuş 2 Nolu, Horhor, İbrahim Çavuş, Kazım Karabekir, Horhor 1 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Muradiye, Şehit Erhan Öztürk 3 Nolu, Şehit Erhan Öztürk 2 Nolu, E.M.L. Arkası 1 Nolu, Şehit Erhan Öztürk, Şehit Erhan Öztürk 1 Nolu
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Ortaköy, Ortaköy
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:30 - 11:00 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Tekke, Ormo, Bayır Bahçe, Tepe, Manavoğlu, Kazım Karabekir, Horhor
- Sebep: Abone Bağlama
25 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Dereçavuşköy, 2.Duman, 3.Doğu, 2.Dinç, 4.Deniz, 2.Dumlupınar, 6.Derman, 6.Demir, 6.Dere, 4.Dilek, Duygu
- Sebep: Abone Bağlama
Osmangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Güneştepe, 3.Kutluk, 14.Eren, 6.Eser, 3.Elma, 5.Sevgi, 4.Sema, 3.Ergün, 9.Uzun
- Sebep: AG Müşteri Talebi
Osmangazi
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Yunuseli, 800.
- Sebep: AG Müşteri Talebi
25 MAYIS 2026 BURSA YENİŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yenişehir
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 17:30 - 19:30 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akçapınar
- Sebep: OG Hat Bakım
Yenişehir
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kurtuluş, Aydın, Sümer, Çelebiköy Yolu, Özsöz, Bakcan, Turan
- Sebep: Abone Bağlama
25 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Arabayatağı
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Kazım Karabekir, 2.Kızılağaç, Özbirlik
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 10:30 - 11:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Ulus, Ormanlar
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 75.Yıl, Karagöz
- Sebep: Abone Bağlama
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi