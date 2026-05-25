Ankara'da 25 Mayıs Pazartesi günü 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Beypazarı ve Kahramankazan'da gece başlayan kesintiler bugün öğle saatlerine kadar devam edecekken Çankaya'da ise 6 saati geçen kesinti yaşanacak.

ASKİ duyurudu: 13 saat süren kesintilerin biteceği vakit açıklandı

25 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

  • Beypazarı (1)
  • Çankaya (1)
  • Kahramankazan (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Çamlıdere
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Gölbaşı
  • Güdül
  • Haymana
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar
  • Yenimahalle

25 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ

Beypazarı

  • Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 23:00 - 12:00 │ Süre: 13 saat
  • Konum: Ayvaşık, Esertepe ve civarı
  • Sebep: Arıza (160'lık polietilen boru arızası)

25 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 08:35 - 15:00 │ Süre: 6 saat 25 dakika
  • Konum: Yakupabdal, üst kotları
  • Sebep: Arıza (Q225'lik içme suyu hattı arızası)

25 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ

Kahramankazan

  • Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
  • Saat: 23:00 - 12:00 │ Süre: 13 saat
  • Konum: Karalar, köy içi küme evleri
  • Sebep: Arıza (sondaj kuyusu pompa arızası)
Ankara Su Kesintisi
