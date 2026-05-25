ASKİ duyurudu: 13 saat süren kesintilerin biteceği vakit açıklandı
Ankara'da 25 Mayıs Pazartesi günü 3 ilçede su kesintisi yaşanacak. Beypazarı ve Kahramankazan'da gece başlayan kesintiler bugün öğle saatlerine kadar devam edecekken Çankaya'da ise 6 saati geçen kesinti yaşanacak.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
dfsbgnfhju
25 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ
25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Ankara'nın 3 ilçesinde su kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Beypazarı (1)
- Çankaya (1)
- Kahramankazan (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Akyurt
- Altındağ
- Ayaş
- Bala
- Çamlıdere
- Çubuk
- Elmadağ
- Etimesgut
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kalecik
- Keçiören
- Kızılcahamam
- Mamak
- Nallıhan
- Polatlı
- Pursaklar
- Sincan
- Şereflikoçhisar
- Yenimahalle
25 MAYIS 2026 ANKARA BEYPAZARI SU KESİNTİSİ
Beypazarı
- Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 12:00 │ Süre: 13 saat
- Konum: Ayvaşık, Esertepe ve civarı
- Sebep: Arıza (160'lık polietilen boru arızası)
25 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ
Çankaya
- Tarih: 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 08:35 - 15:00 │ Süre: 6 saat 25 dakika
- Konum: Yakupabdal, üst kotları
- Sebep: Arıza (Q225'lik içme suyu hattı arızası)
25 MAYIS 2026 ANKARA KAHRAMANKAZAN SU KESİNTİSİ
Kahramankazan
- Tarih: 24 Mayıs 2026 Pazar - 25 Mayıs 2026 Pazartesi
- Saat: 23:00 - 12:00 │ Süre: 13 saat
- Konum: Karalar, köy içi küme evleri
- Sebep: Arıza (sondaj kuyusu pompa arızası)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi