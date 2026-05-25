ASKİ'nin verilerine göre Ankara barajlarında toplam doluluk yüzde 47,21'e, aktif doluluk yüzde 41,07'ye yükseldi. Barajlardaki aktif kullanılabilir su 535 milyon metreküpe ulaşırken, geçen yılın aynı tarihinde bu rakam 247 milyon metreküpte kalmıştı.

Ankara barajlarındaki doluluk oranı kararlı yükselişini sürdürüyor. ASKİ'nin son açıkladığı verilere göre toplam doluluk yüzde 47,21, aktif kullanılabilir su oranı ise yüzde 41,07 seviyesine ulaştı. Üç gün önce toplam yüzde 46,41, aktif yüzde 40,17 olan rakamlar, bu sürede sırasıyla 0,80 ve 0,90 puanlık artış gösterdi.

Barajlardaki toplam su miktarı 686,8 milyon metreküpe çıktı. Aktif kullanılabilir su ise 535 milyon metreküp olarak ölçüldü. Geçen yılın aynı tarihiyle kıyaslandığında 2025'te barajlarda toplam 436 milyon metreküp su bulunuyordu, aktif su ise yalnızca 247 milyon metreküptü.

Bir yıllık fark toplam suda 251 milyon metreküp, aktif suda ise 288 milyon metreküplük bir artışa karşılık geliyor.

Barajlara gelen su miktarı 6,6 milyon metreküp olarak kaydedildi; geçen yılın aynı tarihinde bu rakam yalnızca 366 bin metreküptü. Son günlerde Ankara havzasında etkili olan sağanak yağışların barajlara güçlü bir katkı sağladığı görülüyor.

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI (24 MAYIS 2026)

Çamlıdere Barajı: %41,41

Kesikköprü Barajı: %100

Kargalı Barajı: %100

Akyar Barajı: %84,07

Eğrekkaya Barajı: %81,36

Çubuk 2 Barajı: %71,39

Kavşakkaya Barajı: %70,69

Kurtboğazı Barajı: %33,27

Peçenek Barajı: %27,48

Türkşerefli Barajı: %5,20

MAYIS SUYU GEÇEN YILI ÜÇE KATLADI

Ankara'nın su güvenliğini belirleyen asıl gösterge Çamlıdere'nin seyri. 1 milyar 108 milyon metreküplük kapasitesiyle başkentin omurgasını oluşturan bu baraj, 25 Mayıs itibarıyla yüzde 41,41 doluluğa ulaştı. Çamlıdere'de şu an 458,9 milyon metreküp su bulunuyor. Yaz öncesi hedeflenen yüzde 50 bandına yaklaşık 9 puan, yani kabaca 100 milyon metreküplük bir mesafe kaldı.

Mayıs ayının barajlara taşıdığı su miktarı geçen yılı çoktan üçe katladı. 2025'in tamamında mayıs ayında barajlara 34,8 milyon metreküp su gelmişti. 2026'da ise ayın 24'ünde bu rakam 102 milyon metreküpü aşarak geçen yılın 2,9 katına ulaştı. Yılın başından bu yana toplam su girişi 667 milyon metreküpü geçiyor, 2025'in ocak-mayıs döneminde bu rakam 137 milyon metreküpte kalmıştı.

ASKİ'nin açıklamasına göre 24 Mayıs'ta Ankara'ya toplam 1 milyon 394 bin metreküp su verildi. Bu suyun 518 bin metreküpü Çamlıdere'den, 458 bin metreküpü Kurtboğazı'ndan, 311 bin metreküpü ise Kesikköprü'den çekildi.

Aktif kullanılabilir su miktarı olan 535 milyon metreküp günlük tüketime bölündüğünde, Ankara'nın yaklaşık 382 günlük su rezervi olduğu görülüyor. Geçen yıl bu rakam 176 gün civarındaydı.

BARAJ DOLULUK ORANI NEDEN ÖNEMLİ?

Ankara'nın su sistemi 9 barajın birbirine bağlı olduğu bir kaskad yapıyla çalışıyor. Bu zincirde herhangi bir halkanın zayıflaması tüm sistemi etkiliyor. Doluluk oranları yalnızca bugünkü su stoğunu değil, yaz boyunca başkentin ne kadar rahat su kullanabileceğini de belirliyor.

DOLULUK ORANI NEYİN GÖSTERGESİ?

Bir barajdaki mevcut su miktarının o barajın azami depolama kapasitesine bölünmesiyle ortaya çıkan yüzdelik değer, doluluk oranını veriyor. Kar erimeleri, yağış miktarı, şehrin günlük su tüketimi ve buharlaşma gibi etkenler bu oranı her gün değiştiriyor. Ankara gibi milyonluk kentlerde su planlaması ve tasarruf kararlarının temel dayanağı olarak günlük takip ediliyor.

AKTİF DOLULUK TOPLAM DOLULUKTAN NEDEN DÜŞÜK?

Barajların dibinde fiziksel yapı gereği çekilip şebekeye aktarılamayan bir su kütlesi bulunuyor; buna ölü hacim deniyor. Toplam doluluk bu kullanılamaz kısmı da hesaba katarken, aktif doluluk yalnızca musluklara gerçekten ulaştırılabilecek suyu yansıtıyor. Ankara'da bugün toplam doluluk yüzde 47,21 iken aktif doluluk yüzde 41,07 seviyesinde; aradaki yaklaşık 6 puanlık farkın kaynağı ölü hacim.

ANKARA BARAJLARI İÇİN GÜVENLİ DOLULUK SEVİYESİ NE KADARDIR?

Toplam dolulukta yüzde 30 kritik eşik, aktif dolulukta yüzde 20 ise alarm noktası olarak kabul ediliyor. Yaz öncesinde toplam yüzde 40-50 bandına ulaşılması hedefleniyor. Ankara'nın baraj kapasitesi yıllık su ihtiyacının yaklaşık 3 katı olduğundan yüzdeler düşük görünse bile mutlak su miktarı ciddi bir stoğa karşılık gelebiliyor. Yine de bu büyüklüğe güvenip gevşememek gerekiyor; belirleyici olan her zaman aktif kullanılabilir su.

SU ORANI DÜŞTÜĞÜNDE ANKARA'DA NELER YAŞANABİLİR?

Su azaldıkça etkiler kademe kademe ağırlaşıyor. Şebekedeki baskı düşüyor, üst katlara su ulaşmakta güçlük çekiliyor, ardından planlı kesintiler devreye giriyor. Ankara bu sınavın en ağırını 2025 Aralık'ında yaşadı; aktif doluluk yüzde 1,60'a kadar gerilemiş, barajlar fiilen tükenme noktasına gelmişti. O dönemde acil su yönetimi tedbirleri ve sıkı tasarruf önlemleri devreye alınmıştı.

ANKARA BARAJLARINDAKİ SU HANGİ AMAÇLARLA KULLANILIYOR?

Ankara'nın barajları ağırlıklı olarak içme ve kullanma suyu sağlamak üzere işletiliyor. Kesikköprü Barajı bunun istisnası; Kızılırmak üzerindeki bu yapı aynı zamanda yıllık yaklaşık 250 GWh hidroelektrik enerji üretiyor. Kurtboğazı'nın sınırlı bir sulama kapasitesi de mevcut. Kentin su yükünün büyük bölümünü omuzlayan Çamlıdere'den çekilen su, 47 kilometrelik boru hattıyla Türkiye'nin en büyük içme suyu arıtma tesisi olan İvedik İSAT'a ulaşıyor ve oradan Ankaralıların musluklarına veriliyor.