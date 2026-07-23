25 bin Euro ödediler canlarını zor kurtardılar: Lüks tekne tüm uyarılara rağmen battı

Muğla Fethiye açıklarında yanan ve daha sonra batan, Mustafa Esenbahar isimli kişiye ait Princess Alize isimli teknede bulunan Meksikalı turist Emilio Heredia Lima, eşi ve üç çocuğuyla birlikte çıktığı tatil için yaklaşık 25 bin Euro ödedi. Ancak tatil, ailesinin canını zor kurtardığı bir faciaya dönüştü.

Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre dosyaya giren e-postalara göre Emilio, yangından bir gün önce teknede gece yarısı çalan alarmlar ve hissedilen yanık kokusu nedeniyle işletmeye yazılı uyarıda bulundu. Mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bana bunun tatbikat olduğu söylendi ama buna inanmıyorum. Hiçbir profesyonel tekne gece 01.00’de uyuyan misafirlerin bulunduğu sırada yangın tatbikatı yapmaz. Gerçekte ne olduğunu söyleyin. Sorun çözüldüyse kızmam, ama gerçek saklanıyorsa buna itiraz ederim."

Meksikalı turist ayrıca yangın ve duman alarmlarının kesinlikle devre dışı bırakılmamasını, elektrik sisteminin kontrol edilmesini, karbonmonoksit dedektörlerinin test edilmesini ve ailesine acil durum eğitimi verilmesini talep etti.

UYARIDAN SAATLER SONRA GELEN DEHŞET

Yazılı uyarılara rağmen ertesi sabah saat 05.00 sıralarında Emilio Heredia Lima'yı oğlu "Baba, gemide duman var" diye bağırarak uyandırdı. İfadesine göre kamarası saniyeler içinde dumanla doldu.

Çocuklarıyla birlikte panik içinde güverteye çıkan Lima, denize atlamaya çalıştı. Yardıma gelen başka bir tekne sayesinde kurtulduklarını belirten Lima, kaptanın ise kendi canını kurtarmaya çalıştığını iddia etti. Kendisi ve çocuklarının mürettebattan "Alp" isimli personelin yardımıyla kurtulduğunu anlattı.

SAĞLIK EKİPLERİ YETERSİZ KALDI

Emilio Heredia Lima ifadesinde, astım hastası çocuğunun dumandan etkilendiğini, olay sonrası sağlık ekiplerinin yeterli ilgiyi göstermediğini, pasaportlarını ve çok sayıda kişisel eşyasını kaybettiklerini belirtti.

Dosyaya sunulan zarar listesinde elektronik cihazlardan pasaportlara kadar çok sayıda eşyanın bulunduğu görülürken, ailenin zararının on binlerce Euro’ya ulaştığı ifade edildi.

SORUŞTURMADA EN KRİTİK BAŞLIK: YAZILI UYARILAR NEDEN CİDDİYE ALINMADI?

Yangından bir gün önce yapılan yazılı uyarıların neden ciddiye alınmadığı belirsizliğini korurken; turistin "Gerçekleri söyleyin" çağrısından yalnızca saatler sonra yaşanan yangın, ihmal iddialarını soruşturmanın en kritik başlıklarından biri haline getirdi.