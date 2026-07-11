248 kişiyi dolandıran şebekeye operasyon: Milyonlarca lira almışlar

Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.

248 KİŞİYİ KANDIRIP PARALARINI ALDILAR

Yıllardır tüm uyarılara rağmen kendisini banka çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtan kişiler dolandırıcılığa devam ediyor. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin kendilerini banka ve çağrı merkezi görevlisi olarak tanıtarak Türkiye genelinde 248 kişiyi ağına düşürdükleri ve 8 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

3 KENTTE ORTAK OPERASYON

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli, Denizli ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)