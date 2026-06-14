24 yıllık hasret sabahın 7'sinde bitti: Milli maç için meydanlara akın ettiler

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında Avustralya Milli Futbol Takımı ile karşılaştığı D Grubu'ndaki 1'inci hafta mücadelesi için yurttaşlar sabah erken saatlerde meydanlara indi. Kanada’nın Vancuouver kentinde Türkiye saati ile 07.00’de başlayan maçı izlemek isteyen vatandaşlar için İzmir Konak Meydanı’nda dev ekran kuruldu. Konak'taki alanı, vatandaşların yanı sıra Yeşilay Genel Merkezi tarafından 81 ilde eş zamanlı düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için toplanan öğrenciler, veliler, öğretmenler ve Yeşilay gönüllüleri doldurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri de kent genelinde yurttaşların maçı izleyebilmeleri için farklı noktalara dev ekranlar yerleştirdi.

İstanbul Fatih'te ise futbolseverler tarihi Yedikule Hisarı'nda buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile alana gelen vatandaşlar maçı ekrandan takip etti.

Avcılar Merkez Havuz Meydanı'nda toplanan yurttaşlar ile Maltepe'deki futbolseverler de 2026 FIFA Dünya Kupası maçını izlemek için bir araya gelerek milli takıma desteklerini gösterdi.

ADANA'DA CİĞER KEBABI EŞLİĞİNDE MAÇ MESAİSİ

A Milli Futbol Takımı’nın Dünya Kupası’na 24 yıl aranın ardından katılması Adana’da pazar kahvaltılarının vazgeçilmezi olan ciğer kebabı salonlarında takip edildi. İşletme sahipleri, dükkanlarına Türkiye ile Avustralya arasında oynanan maç için dev ekranlar kurdu. Dükkanları dolduran Adanalılar, bir yandan mangaldan taze çıkan ciğerlerini yerken diğer yandan milli maçı hep birlikte izledi.

KOZAN VE KÜTAHYA'DA DEV EKRANLAR

Kozan'da yurttaşlar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nda kurulan dev ekranda toplandı. Erken saatlerde alanı dolduran kalabalığa maç öncesinde simit ve sıcak çorba ikram edildi. Futbolseverler ay-yıldızlı ekibin mücadelesini buradan takip etti. Kütahyalılar da A Milli Futbol Takımı'nın Avustralya ile oynadığı karşılaşmayı kentte kurulan dev ekrandan izledi. (DHA)