Halk TV Türkiye 24 saatlik temizlik: Malatya'da göletten soba borusu bile çıktı!

Malatya Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin Orduzu Pınarbaşı Göleti'nde yaptığı 24 saatlik temizlikte su altından düdüklü tencere, soba borusu ve semaver gibi şaşırtıcı atıklar çıkarıldı. Yetkililer vatandaşları çevreye karşı duyarlı olmaya çağırdı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli dinlenme ve mesire alanları arasında yer alan Orduzu Pınarbaşı Göleti ve çevresinde geniş kapsamlı bir çevre temizliği başlattı. Doğal yaşamı korumak ve vatandaşlara daha temiz bir sosyal alan sunmak amacıyla gerçekleştirilen çalışmalarda tonlarca atık toplandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri öncülüğünde yürütülen çalışmaya, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri de destek verdi.

YAKLAŞIK 24 SAAT SÜRDÜ

Doğal güzelliğiyle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen çalışmalarda, göletin su altı ve çevresinde detaylı temizlik yapıldı. Yaklaşık 24 saat süren çalışmalara 6 dalgıç ile 6 Park ve Bahçeler personeli katıldı.

GÖLETTEN DÜDÜKLÜ TENCERE VE SOBA BORUSU ÇIKTI

Yapılan çalışmada göletten semaver, araç lastiği, düdüklü tencere, mangal, soba borusu gibi çevreyi kirleten çok sayıda atık malzeme çıkarıldı. Çalışmayla gölet ve çevresi yeniden temiz ve estetik bir görünüme kavuştu.

"EĞER GEREKLİ HASSASİYET GÖSTERİLMEZSE DOĞAL GÜZELLİKLERİMİZ ÇÖP YIĞININA DÖNÜŞEBİLİR"

Orduzu Göleti ve çevresinin her yıl düzenli olarak temizlendiğini belirterek vatandaşlara çevre duyarlılığı çağrısında bulunan, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Ömer Çoban şu ifadeleri kullandı:

Vatandaşlarımızın daha temiz ve sağlıklı bir ortamda vakit geçirebilmesi için ekiplerimizle birlikte yoğun bir çalışma yürüttük. Göl manzarasının korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde vakit geçirebilmesi adına temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanlar büyük emeklerle temizleniyor. Eğer gerekli hassasiyet gösterilmezse doğal güzelliklerimiz zamanla çöp yığınına dönüşebilir. Bizler çevremizin temiz kalması için mücadele ediyoruz. Halkımızdan da aynı duyarlılığı bekliyoruz. (DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
