24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik kumsalda nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yavru çıkışları tüm hızıyla sürüyor. Yuvaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan yeşil kaplumbağalar, her yıl bu sahilde yaklaşık 2 bin yuva bırakıyor ve 130 bin yavru denize ulaşıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın koordinasyonunda sahili gece gündüz denetliyor. Haziran ayında başlayan yuvalama sezonu eylülde sona eriyor.

YAPAY IŞIKLAR YAVRULARIN EN BÜYÜK TEHDİDİ

Yumurtadan çıkan yavrular gece karanlığında denize yönelmek yerine sahildeki yapay ışıklara doğru ilerlediğinde yolunu kaybedebiliyor.

Ekipler bu riski bertaraf etmek için bölgedeki tüm ışıklandırmaları denetliyor, turizm işletmelerine ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

24 SAAT SAHİL NÖBETİ

Sahada görev yapan uzmanlar ve gönüllü öğrenciler her yıl düzenli izleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yetkililer, tüm yuva ve yumurta sayılarını kayıt altına aldıklarını, yavruların çıkış oranlarını ve denize ulaşma başarısını takip ettiklerini bildirdi.

YUVALAR DÜZENLİ DENETİM ALTINDA

Yuvaların zarar görmemesi için sahilde düzenli denetimler yapılıyor. Samandağ kumsalı, Türkiye'nin en yoğun deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olmaya devam ediyor.

(DHA)