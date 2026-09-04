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Halk TV Türkiye 24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor

24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor

Hatay'ın Samandağ sahilinde yeşil deniz kaplumbağalarının zorlu yaşam mücadelesi sürüyor. Ekipler yapay ışık tehdidine karşı 24 saat nöbet tutarken, sezonda 130 bin yavrunun Akdeniz'in sularıyla buluşması hedefleniyor.

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24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki 14 kilometrelik kumsalda nesli tehlike altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının yavru çıkışları tüm hızıyla sürüyor. Yuvaların yüzde 90'ından fazlasını oluşturan yeşil kaplumbağalar, her yıl bu sahilde yaklaşık 2 bin yuva bırakıyor ve 130 bin yavru denize ulaşıyor.

24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor - Resim : 1

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nuri Akın koordinasyonunda sahili gece gündüz denetliyor. Haziran ayında başlayan yuvalama sezonu eylülde sona eriyor.

24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor - Resim : 2

YAPAY IŞIKLAR YAVRULARIN EN BÜYÜK TEHDİDİ

Yumurtadan çıkan yavrular gece karanlığında denize yönelmek yerine sahildeki yapay ışıklara doğru ilerlediğinde yolunu kaybedebiliyor.

24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor - Resim : 3

Ekipler bu riski bertaraf etmek için bölgedeki tüm ışıklandırmaları denetliyor, turizm işletmelerine ve vatandaşlara yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütüyor.

24 saat korunuyorlar: 2 bin yuvadan 130 bin yavru denize yolculuğa çıkıyor - Resim : 4

24 SAAT SAHİL NÖBETİ

Sahada görev yapan uzmanlar ve gönüllü öğrenciler her yıl düzenli izleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Yetkililer, tüm yuva ve yumurta sayılarını kayıt altına aldıklarını, yavruların çıkış oranlarını ve denize ulaşma başarısını takip ettiklerini bildirdi.

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YUVALAR DÜZENLİ DENETİM ALTINDA

Yuvaların zarar görmemesi için sahilde düzenli denetimler yapılıyor. Samandağ kumsalı, Türkiye'nin en yoğun deniz kaplumbağası üreme alanlarından biri olmaya devam ediyor.

(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Hatay Hayvan
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