23 yaşındaki Nazar hastaneye götürülürken öldü! Şüpheli ölüm soruşturması başlatıldı

İstanbul Beylikdüzü’nde evinin önünde fenalaşarak bayılan 23 yaşındaki Nazar Çakmak, hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybetti. Savcılık, genç kadının ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.

Olay, 14 Temmuz Salı günü saat 16.30 sıralarında Yakuplu Mahallesi 29. Sokak’ta yaşandı.

İddiaya göre Nazar Çakmak, evinin kapısının önünde henüz bilinmeyen bir nedenle aniden fenalaşarak yere yığıldı. Ailesi, sağlık ekiplerini beklemek yerine Çakmak’ı kendi imkânlarıyla hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

Ancak genç kadın, hastaneye ulaştırılamadan yaşamını yitirdi.

SAVCILIK "ÖLÜM ŞÜPHELİ" DEDİ

Hastanede yapılan ilk incelemenin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısı, ölümün nedeninin belirlenememesi üzerine olayı şüpheli ölüm olarak değerlendirdi.

Nazar Çakmak’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (DHA)