İSKİ duyurdu: Su kesintisi Üsküdar'ı vurdu
23 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisinden yalnızca Üsküdar etkileniyor: Sultantepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.
23 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Üsküdar (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Arnavutköy
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bahçelievler
- Bakırköy
- Başakşehir
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beykoz
- Beylikdüzü
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çatalca
- Çekmeköy
- Esenler
- Esenyurt
- Eyüpsultan
- Fatih
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Kadıköy
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Maltepe
- Pendik
- Sancaktepe
- Sarıyer
- Silivri
- Sultanbeyli
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Ümraniye
- Zeytinburnu
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:19 - 11:30 │ Süre: 3 saat 11 dakika
- Konum: Sultantepe
- Sebep: Arıza – 100 mm çaplı içme suyu şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi