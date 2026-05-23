Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye İSKİ duyurdu: Su kesintisi Üsküdar'ı vurdu

İSKİ duyurdu: Su kesintisi Üsküdar'ı vurdu

23 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'da su kesintisinden yalnızca Üsküdar etkileniyor: Sultantepe mahallesinde 100 mm çaplı şebeke hattındaki arıza nedeniyle su kesintisi yaşanacak.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
İSKİ duyurdu: Su kesintisi Üsküdar'ı vurdu
Son Güncelleme:

23 MAYIS 2026 İSTANBUL SU KESİNTİLERİ

23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul'un Üsküdar ilçesinde, Sultantepe mahallesinde su kesintisi gerçekleşecek.

BEDAŞ ve AYEDAŞ 16 ilçeyi açıkladı: Saatlerce elektrik gelmeyecekBEDAŞ ve AYEDAŞ 16 ilçeyi açıkladı: Saatlerce elektrik gelmeyecek

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
  • Üsküdar (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Adalar
  • Arnavutköy
  • Ataşehir
  • Avcılar
  • Bağcılar
  • Bahçelievler
  • Bakırköy
  • Başakşehir
  • Bayrampaşa
  • Beşiktaş
  • Beykoz
  • Beylikdüzü
  • Beyoğlu
  • Büyükçekmece
  • Çatalca
  • Çekmeköy
  • Esenler
  • Esenyurt
  • Eyüpsultan
  • Fatih
  • Gaziosmanpaşa
  • Güngören
  • Kadıköy
  • Kağıthane
  • Kartal
  • Küçükçekmece
  • Maltepe
  • Pendik
  • Sancaktepe
  • Sarıyer
  • Silivri
  • Sultanbeyli
  • Sultangazi
  • Şile
  • Şişli
  • Tuzla
  • Ümraniye
  • Zeytinburnu

23 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜSKÜDAR SU KESİNTİSİ

Üsküdar

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:19 - 11:30 │ Süre: 3 saat 11 dakika
  • Konum: Sultantepe
  • Sebep: Arıza – 100 mm çaplı içme suyu şebeke hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İstanbul İSKİ Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro