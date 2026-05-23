BEDAŞ ve AYEDAŞ 16 ilçeyi açıkladı: Saatlerce elektrik gelmeyecek
23 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'un 16 ilçesinde 26 elektrik kesintisi planlanıyor. Bakım ve yatırım çalışmalarından kaynaklanan kesintiler 1 ila 8 saat arasında sürecek.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİLERİ
23 Mayıs 2026 Cumartesi günü İstanbul'un 16 ilçesinde 26 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Arnavutköy (2)
- Bahçelievler (5)
- Başakşehir (3)
- Beylikdüzü (1)
- Beykoz (3)
- Çatalca (1)
- Esenler (1)
- Eyüpsultan (1)
- Gaziosmanpaşa (1)
- Güngören (1)
- Kadıköy (1)
- Maltepe (1)
- Pendik (1)
- Sarıyer (1)
- Sultanbeyli (2)
- Ümraniye (1)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Adalar
- Ataşehir
- Avcılar
- Bağcılar
- Bakırköy
- Bayrampaşa
- Beşiktaş
- Beyoğlu
- Büyükçekmece
- Çekmeköy
- Esenyurt
- Fatih
- Kağıthane
- Kartal
- Küçükçekmece
- Sancaktepe
- Silivri
- Sultangazi
- Şile
- Şişli
- Tuzla
- Üsküdar
- Zeytinburnu
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ARNAVUTKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Arnavutköy
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:30 - 17:00 │ Süre: 6 saat 30 dakika
- Konum: Anadolu – Amiral, Hoca Ahmet Yesevi, Orhan, Tayfur, Tutkun
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Arnavutköy
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Atatürk – Gelibolu, Sonbahar, Türksoy, Ömür
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL BAHÇELİEVLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bahçelievler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 08:00 - 12:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siyavuşpaşa – Kartopu, Sardunya, Çiğdem 3
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 13:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı – Göktuğ
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yenibosna Merkez
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Soğanlı – Karamustafapaşa, Çağatay 1, Özer
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Bahçelievler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 15:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şirinevler – Hasan Tahsin
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
Başakşehir
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 01:00 - 03:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kayabaşı – Gazi Yaşargil
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Altınşehir – Gülay
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
Başakşehir
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 14:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Başak
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYKOZ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beykoz
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 14:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Millet, Kayseri, Durusu, Cumhur, Egemen, Çil, Kutupyıldızı, Renk, Hikmet
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:30 - 15:30 │ Süre: 1 saat
- Konum: Anadolu, Çark, Kaftan, Kayseri, Çalık, Kılınç, Karataş
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Beykoz
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 16:00 - 18:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Acar Hatun, Maraşal Mustafa Kemal
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Beylikdüzü
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Adnan Kahveci – Büyükdere, Erman, Ihlamur, Kuştepe, Çamlıtepe
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ÇATALCA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Çatalca
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kestanelik – Sıvat │ Kızılcaali – Başkomutan Atatürk, Gülfidan, Güzün Çıkmazı, Halk, Karakaya, Karakoçan Çıkmazı, Karbeyaz Çıkmazı, Karınca Çıkmazı, Kasap Çıkmazı, Nurhayat Çıkmazı, Orkide, Pamuk, Samet │ Örcünlü – Bağdere Çıkmazı, Başkomutan, Erdoğan, Eski Edirne Asfaltı, Kılavuz Çıkmazı, Kılıç Çıkmazı, Sıvat
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ESENLER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Esenler
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 18:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Oruçreis – Giyimkent 7.
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL EYÜPSULTAN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Eyüpsultan
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Akşemsettin – 1.Arı Çıkmazı, Akşemsettin, Altay, Arı, Cihad, Zafer, İhlas │ Güzeltepe – Fatih Sultan Mehmet
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gaziosmanpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mevlana – 881.
- Sebep: Bakım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL GÜNGÖREN ELEKTRİK KESİNTİSİ
Güngören
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 07:30 - 11:30 │ Süre: 4 saat
- Konum: Sanayi – Vali, Yeşilyurt, Yıldıran, Çağlayan
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL KADIKÖY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Kadıköy
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 12:00 │ Süre: 2 saat 30 dakika
- Konum: Bağdat
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İSTANBUL MALTEPE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Maltepe
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Üstün
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İSTANBUL PENDİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Pendik
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 14:30 │ Süre: 5 saat
- Konum: Şentürk, Ötüken, Atasever, Pembe Gül
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İSTANBUL SARIYER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sarıyer
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Çamlıtepe – Ata, Bayramlık, Birlik, Elmalı, Evrim, Eyüpoğlu, Hanımgül, Konak, Taş, Tunç, Ulu, Yeşil, Özgür, Şen
- Sebep: Yatırım Programı Çalışması
23 MAYIS 2026 İSTANBUL SULTANBEYLİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Sultanbeyli
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:10 - 18:00 │ Süre: 6 saat 50 dakika
- Konum: Veli, Orman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Sultanbeyli
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:10 - 15:00 │ Süre: 3 saat 50 dakika
- Konum: Orman
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
23 MAYIS 2026 İSTANBUL ÜMRANİYE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ümraniye
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Çobangülü, Hacı Rüstemoğlu, Gelibolu, Reşitpaşa, Hatboyu, Görsel, Bolu, Kuşkonmaz, Payidar, Burçak
- Sebep: Şebeke İyileştirme Çalışmaları
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi