UEDAŞ duyurdu: Bursa'da 51 noktada kesintiler başlıyor, akşam saatlerine kadar sürecek
23 Mayıs Cumartesi günü Bursa'nın 10 ilçesinde 51 elektrik kesintisi planlanıyor. Büyük bölümü tesis ve bakım çalışmalarından kaynaklanan kesintiler 30 dakika ila 8 saat arasında sürecek; bazı ilçelerde kesintiler akşam saatlerine kadar uzanıyor.
Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
23 MAYIS 2026 BURSA ELEKTRİK KESİNTİLERİ
23 Mayıs 2026 Cumartesi günü Bursa'nın 10 ilçesinde 51 farklı elektrik kesintisi gerçekleşecek.
Kesinti gerçekleşecek ilçeler:
- Gemlik (1)
- Gürsu (4)
- İnegöl (16)
- Karacabey (2)
- Mudanya (5)
- Mustafakemalpaşa (6)
- Nilüfer (4)
- Orhangazi (5)
- Osmangazi (5)
- Yıldırım (3)
Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:
- Büyükorhan
- Harmancık
- İznik
- Keles
- Kestel
- Orhaneli
- Yenişehir
23 MAYIS 2026 BURSA GEMLİK ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gemlik
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 12:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Kumla – Çamlık
- Sebep: Abone Bağlama
23 MAYIS 2026 BURSA GÜRSU ELEKTRİK KESİNTİSİ
Gürsu
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: İstiklal – Camii, Ziraat
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Gürsu
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: İstiklal – Işıl
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Gürsu
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Zafer – Zafermeydanı
- Sebep: AG Tesis Çalışması
Gürsu
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 12:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Zafer – Zafer, Hal, Beşevler, Atatürk, Zafermeydanı
- Sebep: AG Tesis Çalışması
23 MAYIS 2026 BURSA İNEGÖL ELEKTRİK KESİNTİSİ
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Bilalköy – Bilalköy-Ankara Karayolu, 2315.
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Mesudiye – Hayvan Pazarı Arkası, Şibali Yolu, Sınırtaş Arkası
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Şipali – İnegöl Şipali
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Ertuğrulgazi – Tunaboyu
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 17:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Kulaca
- Sebep: Trafo Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeniceköy – 467.
- Sebep: AG Hat Bakımı
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeniceköy – 451., Hasan Gemici
- Sebep: AG Hat Bakımı
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 11:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniceköy – Kemal Atatürk, 447., 451., 450., Hasan Gemici, 448., 442., 452., Rauf Denktaş, 440., 446.
- Sebep: ENH Bakım
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeniceköy – 448., 450., 447.
- Sebep: AG Hat İlavesi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 18:00 │ Süre: 7 saat
- Konum: Yeniceköy – 440.
- Sebep: AG Hat İlavesi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Sinanbey – Hekimzade, Terakki, 1.Leylak, Leylak, 1.Mutlu, Zafer, 3.Menekşe, 1.Mesudiye, 1.Karakol, Ahmet Akyollu, Sinanbey Çıkmazı, Suadiye, Lütfiye, Sinanbey, Selim
- Sebep: Kesici Değişimi
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:00 - 17:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar – Balözü, Şenpınar, Ayberk, Ergül
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 17:00 - 19:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar – Sebat, Ünsal, Uygun, Feyyaz, Çağın, Cebel, Egehan
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Akhisar – Göksu, Engin, Çalıkuşu, Hacıbey, Öztekin, Gülbahçe, Kuşak, Burç
- Sebep: Abone Bağlama
İnegöl
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 13:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Cerrah – 1033., 1031., 1036., İnönü, 1035., Demirköprü, 1022., 1032., 1037.
- Sebep: Abone Bağlama
23 MAYIS 2026 BURSA KARACABEY ELEKTRİK KESİNTİSİ
Karacabey
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:00 - 19:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Çavuş
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Karacabey
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 15:00 - 19:30 │ Süre: 4 saat 30 dakika
- Konum: Dağkadı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
23 MAYIS 2026 BURSA MUDANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mudanya
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 11:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Dereköy – Dereköy 24., Dereköy 2., Dereköy 22., Dereköy 23.
- Sebep: Abone Bağlama
Mudanya
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Mesudiye – Mesudiye 51., Mesudiye 25., Mesudiye 31., Mesudiye 37., Mesudiye 53., Mesudiye 43., Mesudiye 28., Mesudiye 33., Mesudiye 16., Mesudiye 19., Mesudiye 54, Mesudiye 55., Mesudiye 34., Mesudiye 39., Maşat Yalı, Mesudiye 30., Mesudiye 23., Mesudiye 48., Mesudiye 11., Mesudiye 27., Mesudiye 24., Mesudiye 38., Mesudiye 32., Mesudiye 21., Mesudiye 40., Mesudiye 36., Mesudiye 46., Mesudiye 29., Mesudiye 45., Mesudiye 18., Mesudiye 35., Mesudiye 26., Mesudiye 17., Mesudiye 41., Mesudiye 22., Mesudiye 20., S.Maşat, Mesudiye 44., Mesudiye 52.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Eğerce – Eğerce 11.
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mudanya
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Halitpaşa – Mütareke Okul
- Sebep: Abone Bağlama
Mudanya
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 17:00 - 18:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Orhaniye – Orhaniye 2., 1.Orhaniye, Orhaniye 4., Orhaniye 3., Orhaniye 7., Orhaniye 1.
- Sebep: Abone Bağlama
23 MAYIS 2026 BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Yumurcaklı – Yumurcaklı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Koşuboğazı – Koşuboğazı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:30 - 17:30 │ Süre: 8 saat
- Konum: Ocaklı
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 14:00 - 15:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Killik – Killik
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 19:00 - 20:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Atariye
- Sebep: Abone Bağlama
Mustafakemalpaşa
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 21:00 - 22:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Yalıntaş – 45., 46., 44., 47., 53., 32.
- Sebep: Abone Bağlama
23 MAYIS 2026 BURSA NİLÜFER ELEKTRİK KESİNTİSİ
Nilüfer
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 15:00 │ Süre: 6 saat
- Konum: Kayapa
- Sebep: SDK Deplase
Nilüfer
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Alaaddinbey – Ay(380), Emel, Beyza, Kilercik, Gündoğdu, Ayva, Ayna(380), Adalet(380), Aralık(380)
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 11:00 - 12:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: 23 Nisan – Yunus Emre
- Sebep: Abone Bağlama
Nilüfer
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 12:00 - 15:00 │ Süre: 3 saat
- Konum: Çamlıca – 2.Gümüşyıldız, Ata(190), 1.Gülfidan, 1.Niyet, 75.Yıl Cumhuriyet
- Sebep: Trafo Değişimi
23 MAYIS 2026 BURSA ORHANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Orhangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:31 - 12:00 │ Süre: 1 saat 29 dakika
- Konum: Arapzade – Hilal, Santral Yolu, Gökmen Yıldıran, Dolunay, Arkaltı, Santral Yolu 9 Nolu, Karlık, Santral Yolu 11 Nolu, Üsküp, Güneş, Yıldız, Mehtap, Santral Yolu 12 Nolu, Arkaltı 10 Nolu, Arkaltı 11 Nolu
- Sebep: OG Hat Bakım
Orhangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Arapzade – Okul, Arkaltı 3 Nolu, Orhanbey, Şehit Oktay Özçelik, Arkaltı 1 Nolu, Yalova, Hayrettin Beşe Aralık, Arkaltı
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:30 │ Süre: 1 saat 30 dakika
- Konum: Muradiye – İzzet Kani Örgün, İzzet Kani Örgün 3 Nolu, İzzet Kani Örgün 2 Nolu, İzzet Kani Örgün 1 Nolu, Yalova, Turist Yolu, Yeşil, Muradiye Okul
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 13:00 - 15:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Yeniköy
- Sebep: Abone Bağlama
Orhangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 18:00 - 20:00 │ Süre: 2 saat
- Konum: Mahmudiye – Mahmudiye
- Sebep: Abone Bağlama
23 MAYIS 2026 BURSA OSMANGAZİ ELEKTRİK KESİNTİSİ
Osmangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Güneybayır – Hacılar Aralığı, Oğuzlar, 1.Kocapınar, Musallar Yolu, İkiz, Hasanpınarı, Güneybayırköy, 1.Tepecik, Cumhuriyet Alanı, 2.Aşağı, Güneybayır
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlı – 18.Menekşe, Taşpınar, 5.Han, Bayramönü, 1.Efendi, İki Evler, 18.Yayla, Çalca, Duaçınar, Çepni, Beş Evler, 1.Portakal, 4.Arslan, 11.Sevinç, 11.Başaran, Bağlı, 4.Gündoğdu, 3.Pamuk, 19.Ceylan, 1.Kolay, 2.Sancak, Bağlı Cumhuriyet, Taşatacak, Kırma, Üç Evler, 3.Belen, 2.Kılıçlar, 1.Vuran, Gölbaşı, 33.Yıldız, Bağlı., 6.Alan, 1.Kabakçı, Kalyoncu, 12.Çelik
- Sebep: OG Tesis Çalışması
Osmangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Kirazlı – Sebe, 1.Tuana
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 17:00 │ Süre: 8 saat
- Konum: Bağlı
- Sebep: Ağaç Kesim
Osmangazi
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 14:00 │ Süre: 5 saat
- Konum: Kükürtlü – 6.Başaran, Kükürtlü, Belde
- Sebep: Ağaç Kesim
23 MAYIS 2026 BURSA YILDIRIM ELEKTRİK KESİNTİSİ
Yıldırım
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 09:00 - 10:00 │ Süre: 1 saat
- Konum: Mehmetakifersoy – 3.Kınalı
- Sebep: Abone Bağlama
Yıldırım
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:00 - 14:00 │ Süre: 4 saat
- Konum: Siteler – Selçukbey, C3, A4., B1
- Sebep: Trafo Bakım
Yıldırım
- Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
- Saat: 10:30 - 11:00 │ Süre: 30 dakika
- Konum: Vatan – 4.Özcan
- Sebep: Abone Bağlama
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi