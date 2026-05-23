Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye ASKİ açıkladı: Çankaya'da kesinti 5 saatten fazla sürecek

ASKİ açıkladı: Çankaya'da kesinti 5 saatten fazla sürecek

23 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da su kesintilerinden yalnızca Çankaya etkileniyor: Çiğdem, İşçi Blokları, Karakusunlar ve Çukurambar mahallelerine Q350'lik hat arızası nedeniyle 5 saatten fazla süre su verilemeyecek.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
ASKİ açıkladı: Çankaya'da kesinti 5 saatten fazla sürecek

23 MAYIS 2026 ANKARA SU KESİNTİLERİ

23 Mayıs 2026 Cumartesi günü Ankara'nın Çankaya ilçesinde 4 farklı mahallede su kesintisi gerçekleşecek.

Kesinti gerçekleşecek ilçeler:

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın
  • Çankaya (1)

Kesinti gerçekleşmeyecek ilçeler:

  • Akyurt
  • Altındağ
  • Ayaş
  • Bala
  • Beypazarı
  • Çamlıdere
  • Çubuk
  • Elmadağ
  • Etimesgut
  • Evren
  • Gölbaşı
  • Güdül
  • Haymana
  • Kahramankazan
  • Kalecik
  • Keçiören
  • Kızılcahamam
  • Mamak
  • Nallıhan
  • Polatlı
  • Pursaklar
  • Sincan
  • Şereflikoçhisar
  • Yenimahalle

23 MAYIS 2026 ANKARA ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Çankaya

  • Tarih: 23 Mayıs 2026 Cumartesi
  • Saat: 08:40 - 14:00 │ Süre: 5 saat 20 dakika
  • Konum: Çiğdem, 1589. Sokak │ İşçi BloklarıKarakusunlarÇukurambar (bir kısmı)
  • Sebep: Arıza – Q350'lik içme suyu hattı arızası
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ankara Su Kesintisi
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro