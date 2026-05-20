22 yaşındaki üniversite öğrencisinden acı haber: Beşiktaş’ta 9 kişinin yaralandığı kazada kurtarılamadı

18 Mayıs Pazartesi günü saat 04.30 sıralarında İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi’nde feci bir trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Arif Kıvanç G. idaresindeki 34 GPP 245 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, kazazedelerin durumlarının ciddiyeti netleşti.

Kazada iki bacağında birden kırık oluşan sürücü Arif Kıvanç G. ile ellerinde kırıklar bulunan Mert D.'nin hayati tehlikelerinin olduğu bildirildi. Aynı şekilde kafa bölgesinde kırık tespit edilen Tuğba Ö. ve kazanın ardından bilinci tamamen kapanan Türkalp E.’nin de yaşam savaşı verdiği, hayati tehlikelerinin ciddiyetini koruduğu aktarıldı.

YARALANAN 3 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Sağ diz ve sol kolunda kırıklar oluşan Muhammed Ö., vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olan Ferhat B., kafa ve sırt ağrısı şikayeti bulunan Yiğit D. ve diğer yaralı Nilsu P.’nin ise şans eseri hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

YARALILAR ÇEVRE HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Olay yerindeki can pazarı sonrası yaralılar ambulanslarla çevredeki en yakın hastanelere dağıtıldı. Yaralılardan Muhammed Ö. ve Nilsu P. Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Ferhat B. ile durumu kritik olan Betül Koruğ Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne götürüldü.

Sırt ve kafa ağrıları olan Yiğit D. Samatya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken; durumları son derece ağır olan sürücü Arif Kıvanç G., Mert D., Tuğba Ö. ve Türkalp E. ise Okmeydanı Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

22 YAŞINDAKİ PSİKOLOJİ ÖĞRENCİSİ KURTARILAMADI

Taksim İlk Yardım Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan 22 yaşındaki Betül Koruğ, doktorların tüm yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberin ardından genç kızın eğitim gördüğü özel üniversite derin bir taziye mesajı yayınladı. Üniversite yönetimi mesajında, "Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 4. sınıf öğrencimiz Betül Koruğ'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, arkadaşlarına ve başsağlığı diliyoruz" denildi.

FECİ ÇARPIŞMA KAMERADA

Yürekleri yakan kazanın hemen ardından olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, Arif Kıvanç G. yönetimindeki otomobilin caddede aşırı süratli bir şekilde ilerlediği net bir şekilde görülüyor.

Hızını alamayan aracın önündeki arabayı sollamaya çalıştığı anlarda, karşı yönden gelen 34 CAH 206 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştığı feci anlar kameralara yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)