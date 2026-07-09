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Halk TV Türkiye 22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi

Adana'da yolun karşısında geçmek isteyen 22 yaşındaki Ümmü Elsun'a dolmuşu ile çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan 45 yaşındaki şoför Mehmet Leventerler, tutuklandı. 2.63 promil alkollü çıktı.

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22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi

Kaza, 7 Temmuz’da saat 11.00 sıralarında Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Baraj Caddesi’nde meydana geldi. Mehmet Leventerler’in kullandığı ve içinde yolcu bulunmayan dolmuş, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Ümmü Elsun’a çarptı.

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi - Resim : 1

Savrulan Elsun, asfalt zemine düşerek yaralanırken, şoför Leventerler durmadan yoluna devam etti. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk müdahalesinin ardından Ümmü Elsun ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Elsun, kurtarılamadı.

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi - Resim : 2

SAKLANDIĞI ADRESTE YAKALANDI

Kazanın ardından kaçan Mehmet Leventerler, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. İncelemede; Leventerler’in, kaza sırasında 2.63 promil alkollü olduğu tespit edildi.

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi - Resim : 3

Emniyete götürülen Mehmet Leventerler, ifadesinde, "Araca yakıt almaya gidiyordum. Yayayı görünce frene bastım ancak duramayıp, çarptım. Korktuğum için kaçtım" dedi.

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi - Resim : 4

"ALKOLLÜ DEĞİLDİM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp birimine götürülen Leventerler, "Alkollü değildim. Çarptıktan sonra durdum, kaçmadım" dedi.

22 yaşındaki Ümmü'ye çarpıp öldüren sürücü alkollü çıktı! "Alkollü değildim" dedi - Resim : 5

Adliyeye sevk edilen Mehmet Leventerler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ayrıca ehliyetine 2 yıl süreyle el konulan Leventerler’e, 'Alkollü araç kullanma' ve 'Olay yerini terk etme' suçlarından 100 bin lira para cezası kesildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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