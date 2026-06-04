22 yaşındaki mühendis adayı Zehra'nın şüpheli ölümü! KYK Yurdu'ndan düştü
Burdur'da KYK yurdunun 6'ncı katından düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Zehra Kaçar hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, üniversite rektörü taziye mesajı yayımladı.
Burdur’da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan üniversite öğrencisi Zehra Kaçar, yurdun 6’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kampüsünün içerisinde yer alan Safahat Kız Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. MAKÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3’üncü sınıfında öğrenim gören 22 yaşındaki Zehra Kaçar, kaldığı yurdun 6’ncı katından aşağı düştü.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine yurt binasına polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Adrese ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrollerde, genç öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Polis ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından Zehra Kaçar’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi Morgu’na götürüldü.
Emniyet güçleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.
REKTÖR'DEN TAZİYE MESAJI
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Hüseyin Dalgar, yaşanan vefatın ardından bir taziye mesajı yayımladı. Rektör Dalgar mesajında şu ifadelere yer verdi:
Üniversitemiz Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Zehra Kaçar’ın vefatı bizleri derinden üzdü. Merhume öğrencimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine, sınıf arkadaşlarına ve üniversite camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. (ANKA)