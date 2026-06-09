22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs içerisinde yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi A. arasında 'yan bakma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Araç içindeki gerilim, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Tartışmanın ardından Ferdi A. metrobüsten indi.

BABA VE OĞLU TAKİP ETTİ: BIÇAKLI KAVGA

Ferdi A.'nın ardından aynı durakta metrobüsten inen B.B. ve babası M.B., genci bir süre takip etti. Dışarıda taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Ferdi A. bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki genç, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, şüpheli B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASINA RAĞMEN BABAYA TAHLİYE

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oğul B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet öncesi takibe katılan baba M.B. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Öte yandan, kavga anları ve metrobüs bekleyen vatandaşların o anlara şahit olduğu dakikalar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)