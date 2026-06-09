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Halk TV Türkiye 22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı

22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı

İstanbul'da 22 yaşındaki genci takip ederek bıçakla öldüren baba-oğlun cinayet anı kameraya yansıdı. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen şüphelilerden oğul tutuklanırken, takibe katılan babanın serbest kalması dikkat çekti.

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22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı

Olay, dün saat 17.00 sıralarında İstanbul Beylikdüzü Metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, metrobüs içerisinde yolculuk yapan B.B. ve babası M.B. ile 22 yaşındaki Ferdi A. arasında 'yan bakma' gerekçesiyle tartışma çıktı. Araç içindeki gerilim, diğer yolcuların araya girmesiyle son buldu. Tartışmanın ardından Ferdi A. metrobüsten indi.

22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı - Resim : 1

BABA VE OĞLU TAKİP ETTİ: BIÇAKLI KAVGA

Ferdi A.'nın ardından aynı durakta metrobüsten inen B.B. ve babası M.B., genci bir süre takip etti. Dışarıda taraflar arasında yeniden başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Ferdi A. bıçaklanarak ağır yaralandı.

22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı - Resim : 2

Olayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak soruşturma başlattı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerinde ağır yaralandığı belirlenen Ferdi A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 22 yaşındaki genç, hastanede doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

22 yaşındaki genci baba oğul takip edip öldürdüler! Görüntüler ortaya çıktı mahkeme serbest bıraktı - Resim : 3

Soruşturmayı yürüten polis ekipleri, şüpheli B.B. ve babası M.B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'kasten öldürme' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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'KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASINA RAĞMEN BABAYA TAHLİYE

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden oğul B.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet öncesi takibe katılan baba M.B. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Öte yandan, kavga anları ve metrobüs bekleyen vatandaşların o anlara şahit olduğu dakikalar çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Metrobüs Cinayet
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